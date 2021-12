El actor Devin Ratray, quien interpretó al hermano mayor de Kevin McCallister en la famosa película navideña Mi pobre angelito, fue detenido este miércoles en Oklahoma, Estados Unidos, tras ser acusado de intentar estrangular a su novia.

"Se entregó, fue procesado y liberado luego de pagar una fianza de 25.000 dólares", informó un representante del Departamento de Policía de la ciudad en diálogo con el canal Fox News.

Los cargos contra el actor de 44 años fueron presentados el martes por la fiscal adjunta Stephanie Powers, ante el Tribunal de Distrito del condado de Oklahoma, denunciado por violencia doméstica y agresión por estrangulamiento, ocurrido durante una convención navideña a la que asistió junto con su novia.

Según trascendió, la pareja habría iniciado una discusión en un bar cuando Ratray se enfadó porque su novia no cobró a un par de fans las tarjetas de autógrafos, al tiempo que se denunció que el artista había bebido una botella de vino y más de 10 tragos de otra bebida alcohólica.

De acuerdo con el informe policial, la pelea continuó en la habitación del hotel, donde Ratray habría empujado a su novia a la cama, colocando una mano en su garganta y la otra en su boca mientras aplicaba presión. Finalmente, ella logró salir tras morderle la mano.

La mujer presentaba múltiples lesiones, incluyendo moretones y marcas en el rostro y en el pecho, así como dolor en el brazo derecho.

Por su parte, el representante de Ratray afirmó que la pareja tuvo una discusión verbal, pero señaló que no hubo agresiones físicas. Actualmente, Retray formaba parte del elenco de la cinta Home Seet Home Alone, emitida por Disney Plus donde ejerce de policía.