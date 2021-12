DOMINGO 26

MÚSICA

Taichu Un rasgo que caracteriza a los artistas de la nueva generación de música urbana argentina es el debut en escenarios sin haber pasado antes por el proceso de grabación de un disco. Taichu no es la excepción, sus singles son escuchados por miles de personas y preparan el panorama para lo que se viene. Como miembro del colectivo RipGang, del que forman parte personajes como Dillom, Muerejoven y Saramalacara, su imagen es hipnótica e impredecible. A la producción de sus videoclips se le suma su estética innovadora, entre glam emo, el ingenioso spanglish de sus letras y uñas de gel.

A las 19, en Niceto, Niceto Vega 5510. Entradas: $1000.

CINE

Cine y autoritarismo Buena parte del mejor cine mundial del siglo XX denunció las distintas formas que adoptó el autoritarismo, con un eje central en el combate al fascismo y al nazismo, derrotados en la Segunda Guerra. El ciclo reúne films de realizadores extraordinarios que se acercaron al tema, ya sea de manera directa o alegórica. Se verán, entre otros, films de Peter Brook, Jirí Menzel, Jean Renoir, Salvatore Samperi, Andrei Tarkovski, Margarethe von Trotta y Henri Verneuil. Todo en fílmico. Hoy se proyectará Paisa, la segunda de la trilogía de Roberto Rossellini formada por Roma, ciudad abierta, Paisa y Alemania, año cero.​ Se divide en seis episodios y se sitúa en la campaña italiana durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania nazi perdía la guerra contra los aliados.

A las 22, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $250.

Una trayectoria cósmica Mubi continúa presentando ciclos de grandes exponentes del cine contemporáneo de autor. Aunque Denis Villeneuve no inició su carrera con cientos de millones de dólares de los estudios a su disposición, es posible ver una fascinación celestial y metafísica desde sus primeras películas. Las semillas de sus atrevidas visiones cósmicas se reparten en estas obras tempranas restauradas. Entre los títulos que ofrece la plataforma pueden verse Cosmos (1996), Remolino (2000) y Un 32 de agosto en la Tierra (1998).

Disponible a través de Mubi.

ARTE

Las oferentes Como seres mitológicos que regresan para realizar un antiguo ritual, los personajes del bestiario que Carla Grunauer reúne en esta primera exposición individual en un museo transmiten la presencia mágica de dioses arcaicos, mitad humanos y mitad animales, reencarnados en nuevas formas modernistas que les otorgan una extraña y sugerente luminosidad. Tras una trayectoria centrada en el dibujo y la pintura, Grunauer desarrolla un trabajo escultórico inédito, con piezas en las que las formas biológicas parecen recrear el proceso vital de criaturas blandas en constante trance y metamorfosis. Junto con una serie de pinturas realizadas con fibra sobre tela de polietileno de las que parecen surgir partes de esqueletos o restos óseos, la exposición reúne un conjunto de obras en las que la fragmentación y la transformación orgánica de los cuerpos componen una imagen potente de ofrenda y sacrificio.

En el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Entradas: $250.

LUNES 27



ARTE

La escuela platense El ​Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires junto a la Fundación Aldo Rubino y la ​Asociación Amigos del MACBA presentar la muestra en la que Gabriela Boer, Juan D’Lala y Pablo Morgante, tres jóvenes y consagrados artistas contemporáneos nacidos en la ciudad de La Plata, se reúnen por primera vez para repasar algunos de los puntos centrales del arte geométrico y abstracto contemporáneo creado por artistas nacidos y formados en esa ciudad que, con diferentes estilos, han dejado una marca indeleble a nivel nacional e internacional. “Boer, D’Lala y Morgante habitan, crean y transitan en la ciudad de La Plata y, a partir de sus obras, es posible imaginar un atlas de abstracciones y figuras, de austeridad y exceso, de referencias y originalidad, de juegos de arte contemporáneo”, afirmó la curadora Natalia Taccetta.

En el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, Av. San Juan 328. Entradas: $200.

María Malandro Se trata de una identidad proyectada, una otredad que habilita interconexiones estéticas poco probables que conviven radicalmente, una heroína linyera del tercer mundo. Sin miedo a fagocitar los contrastes y estridencias que generan las diferencias de poder, Melisa Rheingrüber se sirve de la paleta de colores que propone el funk carioca para pintar con falsa inocencia un estado violento de las cosas. Las pinturas se erigen alrededor de una comunidad de udus dotados de ánima que gritan en silencio, cantan sus lamentos, lloran de alegría y nos generan una ternura siniestra. Ladrillo por ladrillo, a la velocidad de los hongos, la artista construye un universo visual tan mágico como lógico, imposible y –al mismo tiempo– anclado a las arenas movedizas de la realidad.

Hasta el 30 de diciembre en Moria, Thames 608. Gratis.

Hombre flecha En el marco de la conmemoración del veinte aniversario del Museo, Malba presenta una exposición antológica dedicada al gran artista uruguayo Rafael Barradas, un pionero de la vanguardia internacional. Organizada en colaboración con la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, la exhibición reúne más de 130 obras, entre óleos, acuarelas y obras sobre papel, provenientes de la Colección del Museo Nacional de Artes Visuales, junto a una selección de importantes préstamos de colecciones privadas y públicas de Montevideo y de Buenos Aires. La muestra abarca uno de los períodos más fructíferos en la producción del artista, de 1913 a 1923, durante su estadía en Barcelona y Madrid.

En el Museo de Arte Latinomericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entradas: $500.

MÚSICA

Lunes de Jazz La Biblioteca Café es un espacio donde conviven la cultura, las expresiones artísticas y una excelente oferta gastronómica. Para despedir el año y festejar su 14° aniversario ofrecerá una clase magistral de jazz con un trío integrado por Angel Sucheras (miembro de New Orleans Spirits) en piano, Fede Palmolella en el contrabajo y Camilo Zentner en batería.

A las 20.30, en La Biblioteca Café, Marcelo T. de Alvear 1155. Entradas: $500.

MARTES 28

CINE

Silvia El documental cuenta la historia de una mujer magnética, tan frágil como resiliente, quien a pesar de librar batallas contra sus propios fantasmas, supo darse, supo amar. Es una crónica sobre el ser madre, el ser hija, sobre las palabras no dichas, y sobre cómo el amor aún cuando hizo daño, logró prevalecer por encima del dolor y los errores cometidos. En un intento por reconstruir la vida de Silvia, la directora indaga en una historia impregnada de omisiones. Se trata de una película documental realizada en su totalidad con filmaciones familiares de VHS, dirigida y editada por María Silvia Esteve sobre su propio guión. Tuvo su estreno en el Festival Internacional de Ámsterdam en 2018.

En Comunidadcinefila.org. Entradas: $160.

ARTE

Reunión Por primera vez, en más de cincuenta y cinco años de trayectoria, la Galería Ruth Benzacar convocó a todos los artistas que representa actualmente para participar en una exhibición colectiva. Reunión presentará una obra de cada artista, y este conjunto estará, durante cuatro meses, en constante movimiento: una vez por semana, dos obras se adelantarán en la sala ganando protagonismo, abriendo otro estadio expositivo y funcionando como puerta de entrada hacia las dos salas laterales de la galería donde los y las artistas realizarán su propia presentación individual e inaugurarán las nuevas salas de Ruth Benzacar. La curaduría está a cargo de Lara Marmor.

En Galería Ruth Benzacar, Juan Ramírez de Velasco 1287. Gratis.

MÚSICA

Gerzenstein/Bahía Cuino Scornik es autor y compositor de grandes hits junto a Andrés Calamaro como "Mil horas", "No me pidas que no sea un inconsciente", "El salmón" y "Estadio Azteca". También participó como autor en discos de Ratones Paranoicos, Estelares y Fabiana Cantilo. En 2005 grabó Basta Cuino, un disco que desembocó en la creación de la banda Cuino y sus amigos, que años después lo unió a Marcelo Filippo, con quien desde hace años mantiene el dúo Gerzenstein/Bahía. Juntos interpretan muchas de las canciones míticas, temas propios originales y otros emblemáticos del rock nacional.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entradas: $1200.

MIÉRCOLES 29

ARTE

El diálogo Hace algún tiempo Gustavo Nieto imprimió sobre un espejo luminoso “El encuentro más importante es el encuentro con uno mismo”. La frase citaba el final del discurso de despedida de Yves Saint Laurent de su legendaria casa de alta costura. La obra de Gustavo extraía la templada victoria del camino heroico, la conquista del saber más escurridizo y tramposo, aquel que dice: sé quien soy, debajo de todas estas máscaras, sé quién soy. Cinco años después de YSL, retoma la cuestión del encuentro pero en el punto que se enlaza con el otro, un acontecimiento no menos arduo ni enigmático. El diálogo está compuesta por cinco imágenes que evocan a las galaxias más próximas a la nuestra: Enana del Can Mayor, Enana Elíptica de Sagitario, Gran Nube de Magallanes, Enana de Boötes, Pequeña Nube de Magallanes.

En Galería Pasto, Av. Paseo Colón 1490.

MÚSICA

Bestia Bebé Se formaron en el sello Laptra, del que surgieron bandas como 107 Faunos o El Mató a un Policía Motorizado, y desde su debut en 2013 con un disco que tenía el mismo nombre que la banda, le trajeron al indie riffs de guitarra y rock barrial con odas a la amistad, canciones de amor, fútbol y superhéroes. En 2020 presentaron Gracias por nada, el cuarto álbum de la banda, que reúne once canciones de las cuales ya habían anticipado algunas como single. Fue el primer trabajo de estudio con Boui Vilche en la guitarra como nuevo integrante del grupo.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entradas: $900.

Luis Salinas El músico presenta una noche de salsa, rock y blues junto a Juan Salinas en guitarras y bajo, Carlos Patán Vidal en teclados y Sebastián Peyceré en batería. El gran guitarrista hará un repaso por temas que lo acompañan desde sus inicios, algunos standards y también composiciones de los últimos años; todo con el sonido potente y eléctrico de una superbanda.

A las 20.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entradas: desde $1300.

Telepáticos La banda bonaerense se despide del 2020 con la presentación de su primer disco homónimo. Después de lanzar varios singles a lo largo del año como "Pensándote", "Naciendo", "Mil años" y "Estás acá", Telepáticos está listo para mostrarse en vivo. La puesta en escena responde a una nueva experiencia que llega para aportar al disco otros estilos musicales, armonías e instrumentos como sintetizadores, panderetas y percusión.

A las 21, en el Teatro Astros, Av. Corrientes 746. Entradas: $850.

ETCÉTERA

Freestyle Master Series La primera y única liga profesional de Freestyle del mundo comienza una nueva temporada y Buenos Aires será la sede protagonista de la segunda jornada. Los doce mejores freestylers del país se enfrentarán para demostrar quién es el mejor de Argentina. The Urban Roosters, junto con la Freestyle Rap Federation siguen consolidando la profesionalización del freestyle y FMS se mantiene como el evento más importante del circuito.

A las 18, en el Estadio Obras Sanitarias, Av. del Libertador 7395. Entradas: desde $2200.

JUEVES 30

MÚSICA

Rayos de la Niñez El grupo indie de la zona sur del Gran Buenos Aires se formó en 2015. Su estilo musical se define como ‘uwupop’. Desde sus comienzos, la banda supo conectar y empatizar con un público joven y singular, tanto argentino como latinoamericano, gracias a la creatividad de sus letras, su lunfardo y expresividad distintiva, como también su propuesta audiovisual y la personalidad de sus integrantes, que los ha convertido en una voz fundamental para las nuevas generaciones. Sus composiciones son soundtracks sobre emociones adolescentes que juegan con lo absurdo y lo cotidiano: amor, desamor, fracasos, frustraciones, melancolía y confusiones son temáticas usuales, que se mezclan con un sonido fresco, enérgico y algo tierno, plagado de coros pegadizos para bailar sin miedo.

A las 20, en Strummer Bar, Godoy Cruz 1631. Gratis.

Lidia Borda Junto a Daniel Godfrid, la cantante recorre en este espectáculo un repertorio tanguero recreando piezas de grandes autores populares del género. “No es una ceremonia, ni una liturgia. Es una comunión plebeya, de estar celebrando la potencia de nuestra cultura popular, la potencia de hacernos pueblo en la música mientras ella canta”, describe el filósofo Gustavo Varela.

A las 21, en Torquato Tasso, Defensa 1575. Entradas: desde $1250.

ARTE

Proyectos y otros juegos Con el apoyo de la Fundación Clorindo Testa, la galería Del Infinito acerca la obra de un artista fundamental dentro del acervo de artistas argentinos que marcaron la diferencia por su forma de interpretar la realidad, por su corpus de ideas transformadas en obras materiales, así como muchas otras conservadas en un reverberar conceptual que ha logrado filtrarse y estimular el pensamiento creativo de sus contemporáneos y las generaciones venideras. Pinturas, esculturas, instalaciones, se ponen en diálogo con maquetas y dibujos sobre papel de diversos proyectos arquitectónicos que fueron, literalmente, "rechazados" en los concursos donde fueron presentados.

En Galería del Infinito, Av. Quinta,a 325. Gratis.

El Búlgaro Con la intención de continuar el compromiso con el arte argentino la Colección Amalita presenta El Búlgaro: Luis Freisztav, curada por Guadalupe Fernández. La selección de obras realizada por la curadora recorre los tópicos desarrollados por el artista en su producción. La muestra presenta instalaciones que agrupan las obras más allá de la temporalidad del momento de producción de cada una de ellas, con la intención de recrear las puestas previas del artista. Esta exhibición cumple con uno de los objetivos de la Colección Amalita, de actualizar y dar visibilidad a artistas que han desarrollado su actividad en circuitos alternativos, o que han sido leídos e historiados en los márgenes.

En Colección Fortabat, Olga Cossettini 141. Entradas: $200.

VIERNES 31

ETCÉTERA

Los 80 La valija con la ropa y los discos con los que Luca Prodan llegó a la Argentina; la letra manuscrita por Spinetta de "Rezo por vos", con un dibujo del propio Flaco; un traje de los primeros shows de Los Auténticos Decadentes; el velador del concierto en el que Charly García presentó Clics modernos; una guitarra emblemática de David Lebón, una de Cerati, otra de Gieco; el arte original de Rocambole para las tapas de los discos de Los Redondos; un saxo de Los Cadillacs; un teclado de Fito y un piano de Miguel Mateos. Esta es tan solo una pequeña parte de la imponente variedad de materiales que forman parte de la muestra Los 80: El rock en la calle. Además de la muestra propiamente dicha, habrá actividades durante los seis meses que durará la exhibición con ciclos de escucha de discos emblemáticos junto a los músicos, entrevistas públicas a protagonistas y proyecciones de shows, videoclips y materiales inéditos.

Desde el 18 de diciembre, en el Museo Histórico Nacional, Defensa 1600. Gratis.

Cositas Las obras que presenta Mónica Millán habitan en un espacio incierto, pero no exento de genealogías, dentro de la Historia del Arte. Hay algo en ellas que remite incómodamente a la ortodoxia concreta, a la narrativa estereotipada del “punto y línea sobre el plano”, a la mentada primacía de los procesos intelectuales sobre la creación liberada y a la idea a todas luces falsa de un único lenguaje universal. Esa presencia de lo manual, lo no industrial, lo cotidiano, lo no seriado y lo vulnerable hacen de estas piezas complejos nudos donde se entrecruzan, como en una trama, múltiples tiempos. El tiempo del modernismo, cuestionado hoy. El tiempo de la hechura de cada pieza. El tiempo de existencia de cada tela. El tiempo también de los cuestionamientos del pasado al canon modernista, reactualizados en cada puntada.

En Galería Piedras, Av. Rivadavia 2625. Gratis.

FOTOGRAFÍA

Las Metamorfosis Malba presenta la exposición dedicada al ensayo fotográfico en el que Madalena Schwartz retrató a las travestis y transformistas que frecuentaban la escena alternativa de San Pablo durante la primera mitad de la década de 1970, en plena dictadura militar. En diálogo con las imágenes de Schwartz, la muestra ofrece además un breve panorama de la fotografía latinoamericana dedicada a la vida trans de esos años con obras de distintos autores y colectivos de Argentina, Chile, Bolivia y otros países de la región. En total, la exposición reúne 112 fotografías de Schwartz y más de 70 piezas históricas como periódicos, documentos, películas e imágenes que dan cuenta del contexto en el que la fotógrafa realizó su obra.

En el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entradas: $500.

SÁBADO 1

ETCÉTERA

New Year Party Niceto cierra el año con un evento a lo grande. Después de la pandemia y un distanciamiento social que dejó poco lugar para el disfrute, vuelve a celebrar y a bailar con la fiesta más potente de su larga historia. Será un evento especial con dos pistas, listas para esperar a los de siempre y quienes quieran sumarse. La música estará a cargo de dos DJ’S y vas a poder elegir entre los hits que más sonaron en el 2021 (con DJ MxRojas en bandejas) o si sos de otro palo, irte directo a la pista de electrónica. Solos, acompañados, con amigos o en pareja: están todos invitados a empezar el 2022 en el clásico de Niceto. Piso Compartido Buenos Aires organiza todos los meses fiestas temáticas para miles de personas. Glow Color, Halloween y la internacional, que reúne tanto a turistas como residentes que buscan conocer gente y descubrir el atractivo de la noche porteña.

A partir de la medianoche, en Niceto, Niceto Vega 5510. Entradas: desde $3000.

