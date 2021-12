Los familiares de las víctimas de la tragedia de Austral se mostraron sorprendidos por el veredicto absolutorio para los 35 imputados por el siniestro aéreo ocurrido hace 24 años en la ciudad de Fray Bentos, Uruguay, y señalaron que en "Comodoro Py: Llegaron los tres jueces magos y regalaron absoluciones para todos".



En un comunicado titulado, "La (in)justicia condenó a las víctimas", los familiares del desastre aéreo del vuelo 2553 de Austral Líneas Aéreas, ocurrido en octubre de 1997, "revivimos la muerte de nuestros seres queridos".



"Esta esta vez en manos de los integrantes del Tribunal Oral Federal Nº 5, los jueces José Valentín Martínez Sobrino, Daniel Obligado y Adriana Palliotti, quienes adelantaron los regalos de reyes y obsequiaron la absolución a la totalidad de los imputados de la empresa Austral y la Fuerza Aérea Argentina", afirmaron.



Además, en el comunicado afirmaron: "El juicio oral y público inició el 26/3/2019 y luego de 24 años de la tragedia, la cuestionada justicia de Comodoro Py, a través de un debate que calificamos como FARSA, consagró la impunidad de los acusados por la muerte de las 74 personas que perdieron sus vidas en la tragedia aérea más grave de la Argentina, ocurrida durante la década podrida de la Aeronavegación Comercial de nuestro país", continuaron.



Asimismo, expresaron que "con las medidas adoptadas durante el debate oral, cercenando a la querella de prueba importante y con la falta de acusación por parte del Fiscal Juan Patricio García Elorrio, quien se apartó de la acusación sostenida y mantenida por el fiscal de Instrucción Eduardo Taiano, los acusados lograron la impunidad".



"La lectura de los fundamentos será en en marzo de 2022, pero no caben dudas que al absolver, se descartó el Informe Final de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación Civil de Uruguay, que determinó como una de las causas de la tragedia aérea, la condición de engelamiento de los tubos pitot que produjeron lecturas erróneas en los velocímetros y por ende la tripulación adoptó maniobras que provocaron el descontrol de la aeronave debido al incumplimiento de la instalación de luz de advertencia que era obligatoria en la Argentina", relataron.



Y aseguraron que "con ello, desde la perspectiva del Tribunal, la responsabilidad de la tragedia recae exclusivamente en los errores cometidos por los pilotos".



En ese sentido, loa familiares dijeron que "este fallo no solo desacredita a nuestro país ante los organismos internacionales como la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) sino también daña la relación con nuestra hermana República del Uruguay cuyos expertos intervinieron en la investigación del siniestro y fueron soslayados de la causa con el espurio argumento de incompatibilidad horaria con los tribunales orientales".



"Por otro lado no se tuvo en cuenta la opinión de la prestigiosa NTSB Norteamericana que facilitó sus instalaciones para decodificar y reproducir el CVR y el FDR de la aeronave siniestrada y asesoró a los investigadores uruguayos. Por el contrario, la querella ha sostenido en forma permanente a lo largo del dilatado proceso penal, que el desastre aéreo del vuelo 2553 obedeció a la etapa más oscura y corrupta de la aeronavegación comercial de la República Argentina, la década de los 90, donde ocurrieron otras tragedias aéreas también graves, la muerte de la azafata Lilian Almada (interaustral) en el 1995 y la de LAPA en el año 1999", se añadió.



Por último, y como cierre del comunicado, expresaron "sin justicia no habrá paz para las 74 víctimas de a tragedia de Austral, ni para sus familiares, ni para la sociedad argentina. Esto es un doloroso retroceso que ilustra acabadamente que en el fuero penal federal de Comodoro Py no solo existe Papá Noel sino también los Reyes Magos repartiendo regalos de impunidad y dejando sin culpables a la peor tragedia aérea de la República Argentina".