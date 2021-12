El Festival Internacional de Armónica de Rosario conoce su sexta edición, con producción y dirección del músico Martín Chemes, y auspicio del Ministerio de Cultura de Santa Fe y la marca norteamericana Lee Oskar Harmonicas. De manera conforme al contexto sanitario, el festival se realizará de manera virtual y tendrá lugar hoy, a partir de las 20, a través de la cuenta oficial de YouTube del Festival Internacional de Armónica de Rosario y de la pantalla de Santa Fe Canal. “Nos vamos ajustando a la coyuntura, y si bien la virtualidad nos priva de estar en la Lavardén, donde cada vez se acerca más gente a la armónica, también nos permite que gente de otros países se entere de que Rosario es una ciudad de mucho arte, mucha cultura y mucha música, que tiene una tradición en armónica y un festival que hoy es el único de carácter estable de Sudamérica”, comenta Martín Chemes a Rosario/12.

Con la conducción del cordobés Martín “Gringo” Brizio, la grilla de la noche es notable e incluye las participaciones del canadiense David Rotundo –que presentará canciones de su reciente disco, producido por Lee Oskar a través de su sello Dreams We Share–; Daniel Bahamondes –uno de los principales exponentes de la armónica en Chile, que hará lo propio desde Valparaíso–; los cordobeses Franco Di Martino y Fer Ormeño, cada uno con un show respectivo –Di Martino, también cantante, integra la banda Funcircus; Ormeño es además vocalista, guitarrista y compositor de blues y rock–; el platense Talo Núñez –también cantante y saxofonista, integrante de la banda de blues Lone Roosters–; y Martín Chemes que ofrecerá su música desde Rosario.

La mención de Lee Oskar, padrino del Festival, es siempre relevante. Como dice Chemes, “cuando vino a Rosario quedó fascinado, al punto que dijo que la veía como la capital de la armónica en Sudamérica. Él viaja mucho, es muy exitoso, y a sus 76 años ya ganó 5 premios Grammy. Pero acá vio algo diferente, de mucha pasión. No tuvo que ver sólo con el show, que tuvo un lleno total, sino con la clínica que dimos el día previo, donde asistieron más de 80 personas. Para una clase, es un montón de gente, y él fue parte de todo eso. Cuando arrancamos, mi sueño era que la ciudad tuviera un festival propio de armónica, que se sostuviera en el tiempo, y sin Lee Oskar hubiera sido inviable. Además de venir a tocar en la primera edición, en 2016, y en la de 2018 –y ojalá pueda hacerlo en la próxima, la séptima–, él gestiona mucho desde allá. Hay artistas que pudimos convocar a partir de llamados suyos. Es como si en el fútbol te llamara Messi. Cuando me preguntan cómo es que contamos con presencias como las de David Rotundo, de Canadá, o cómo fueron posibles las participaciones de Moses Concas, de Italia, o de Indiara Sfair, de Brasil, que tiene millones de seguidores, mucho tiene que ver con que el festival crece y gana un nombre. Tengo la suerte de viajar bastante y de participar de muchos festivales, donde uno genera relaciones con los colegas. Pero el padrinazgo de Lee Oskar es el que logra el apoyo, él es nuestro principal sponsor; cuando tuve esta locura de llevar adelante un festival en Rosario, él fue quien me dijo ‘yo te voy a ayudar’”.

-Ahora estrena un sello discográfico.

-A sus 76 años sigue inaugurando proyectos, y el año pasado en plena pandemia lanzó su sello discográfico, Dreams We Share, con el cual ya anunció la participación de distintos artistas. Además, están por salir dos discos suyos, uno en enero y el otro en marzo, por este mismo sello, y la idea es que en la séptima edición lo tengamos a él presentándolos en Lavardén. Es el desafío para el año que viene.

La conducción de la noche estará a cargo del periodista Martín Brizio, “conductor de toda la vida de Cosquín Rock, alguien de mucho renombre a nivel nacional en el ambiente del rock, y como ésta es una edición muy rockera, con artistas relacionados con el rock y el blues, decidimos que era la persona ideal. El festival siempre mantiene su connotación federal, y estarán presentes varias provincias y ciudades de nuestro país. Si bien habrá versiones y covers, se ofrecerá una gran cantidad de composiciones propias. Los artistas estarán presentando su música, compuesta por ellos, donde la armónica tiene un rol protagonista. A veces me preguntan si en el festival se presenta el artista solo con su armónica durante una hora, pero en realidad es todo muy parecido a cualquier tipo de festival musical, con una serie de músicos que pueden ser batería, bajo, guitarra, y también cantantes. Lo que se mantiene es el rol protagónico de la armónica, liderando la melodía de las músicas, ése es el eje del festival”, explica el organizador.

-¿En qué consistirá tu repertorio?

-Voy a tocar acompañado por Leo Moyano en guitarra, un gran compañero de toda la vida, y con una cantante de Córdoba, Ana Luz Molinelli, con quien haremos un par de canciones. Estoy componiendo canciones desde hace un tiempo, para en el próximo festival poder presentar un disco propio. Será un disco con todas composiciones mías, y en ese trabajo está involucrado Lee Oskar.

De manera consecuente con las anteriores ediciones, el acceso al Festival Internacional de Armónica de Rosario es gratuito, “porque si bien es durísimo sostenerlo de esta manera, hay una premisa que es la de no tocar el bolsillo de la gente en este momento, teniendo en cuenta la situación y el contexto. La idea es llegar a la mayor cantidad de gente posible. Al poner una entradita, el porcentaje baja, y en tal caso quienes no asisten son, justamente, a quienes más me interesa llegar”.