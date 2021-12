El Intercambio comercial cerró noviembre con un superávit de US$ 397 millones, por encima de US$ 386 millones de igual mes del año pasado, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



En noviembre, las exportaciones sumaron US$ 6164 millones, un 37% más que en igual mes del año pasado, mientras que las importaciones ascendieron a US$ 5767 millones, con un crecimiento del 40%.



El Indec dio cuenta que si hubiesen prevalecido los precios del mismo mes del año anterior, el saldo comercial habría arrojado un superávit de US$ 254 millones, debido a que los precios de las exportaciones tuvieron una suba de mayor magnitud (23,1%) que los de las importaciones (21,2%), por lo que el país registró una ganancia en los términos del intercambio de US$ 74 millones.

En cuanto a las cantidades, las exportaciones crecieron en un 10% con respecto a noviembre del año pasado, y las importaciones lo hicieron en un 15,6%.

Todas las categorías de exportaciones aumentaron, aunque la que corresponde a Productos Primarios lo hizo en mayor medida que el resto. El valor total de productos primarios exportados en noviembre fue 75,2% mayor al del mismo mes del año pasado. Las manfacturas de origen industrial crecieron en un 59,7% entre los mismos períodos, mientras que los bienes correspondientes al rubro Combustibles y Energía lo hicieron en un 25,3%. Las manufacturas de origen agropecuario tuvieron un aumento interanual, en su valor exportado, del 13,5%.

Entre las importaciones también se verifican aumentos en todas las categorías. Pero en Bienes de Capital, mientras que en el valor total del conjunto de este rubro se registró un aumento interanual del 19,1%, en particular en el renglón de Vehículos automotores de pasajeros se verifica una caída del 20,6% respecto a noviembre de 2020.

Piezas y accesorios de bienes de capital tuvo un alza del 27,8%, Bienes intermedios del 53,4%, Bienes de consumo del 21,9% y el rubro de Combustibles y Lubricantes, una suba interanual del 217%.



El principal socio comercial volvió a ser el Mercosur que en noviembre dejó un saldo positivo de US$ 103 millones en el intercambio.