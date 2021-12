El jueves, la productora Asfalto desligó la responsabilidad de la Municipalidad y a la provincia en la cancelación del show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. "No fue cancelado por parte de las autoridades", dijeron. Ante las críticas que habían surgido, Javkin también se refirió a esa situación: "Es una banda que convoca muchísima gente. Una de las alternativas era el Hipódromo, otra el Autódromo Municipal. Es decir, hemos buscado lugares, pero es un show que hay que animarse a producirlo por la masividad que tiene. No sabes la cadena de mensajes que tuvimos, muchos con insultos". Explicó que tanto el Hipódromo y el Autodromo se alquilan a quienes producen el espectáculo y aclaró que "de nuestra parte no tendríamos inconvenientes, siempre y cuando encontremos un lugar acorde".