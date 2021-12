El secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano insistió esta semana en que "volvimos a fojas cero" en materia de subsidios al transporte público del interior tras la caída del presupuesto nacional 2022. "Habíamos logrado acuerdos para un incremento de 70% para esos subsidios y en comisiones se arribó a la cifra de 46 mil millones de pesos", detalló el funcionario que no dudó en recordar que "los mismos que habían recortado prácticamente a cero esos aportes durante el gobierno anterior mediante el Consenso Fiscal, son lo que hoy rechazaron el presupuesto". Giuliano dio detalles también de por qué se adelantó un año el traspaso al Estado del tramo Rosario-Zárate que permitirá mejorar el servicio del tren de pasajeros Rosario-Buenos Aires que hoy demora ocho horas. "Hay un cambio de paradigma en las concesiones ferroviarias después de 30 años: Vamos hacia un sistema de vías abiertas en manos del Estado que podrán utilizar también operadores privados a través del pago de un peaje", explicó el funcionario a Rosario/12. También Javkin se refirió al tema (ver nota aparte).

Como ya lo habían adelantado concejales rosarinos del peronismo, Giuliano lamentó el rechazo de la oposición al presupuesto nacional. "Habíamos llegado a un punto de acuerdo entre los gobernadores de las provincias argentinas, los intendentes de las principales ciudades; y el dictamen que teníamos en materia de transporte y de subsidio al interior había llegado a un aumento del 70 por ciento", aseguró el funcionario. Y señaló que esta medida "en el ministerio (de Transporte) la habíamos recibido con muchísimo entusiasmo porque hay que recordar que los mismos que hoy rechazaron el presupuesto, cuando gobernaron, lo que hicieron fue prácticamente eliminar el subsidio al interior del país para el transporte público de pasajeros".

Giuliano recordó que ese recorte lo habían hecho en un llamado Consenso Fiscal que suscribieron también los gobernadores de provincia. Desde que asumió el presidente Alberto Fernández "triplicamos ese subsidio y llegamos a un punto en el que incorporamos en el despacho del presupuesto nacional para 2022 un aumento de más del 70 por ciento. Porque llegamos a 46 mil millones de pesos en el despacho" del presupuesto que fue rechazado en el Congreso.

El funcionario de transporte de la Nación aseguró que el rechazo del presupuesto "nos manda a un punto muerto". "La verdad es que la semana en que se debatió el presupuesto nacional se focalizó como si fuera un debate ajeno, un debate que llevaban adelante otros, que no tenía nada que ver con nosotros. Y en realidad el debate del presupuesto tiene que ver con todos y cada uno de nosotros. Tiene que ver con cómo se programan ingresos y egresos para poder llevar adelante una política de distribución en este caso. Porque fue muy difícil de escalar prácticamente de cero a llevar a un aporte nacional que fortalezca el transporte del interior del país, realmente fue un esfuerzo muy importante", afirmó Giuliano.

Y explicó que "el hecho de que no haya presupuesto, no quiere decir que el Estado tenga imposibilidad de seguir adelante. Los recursos van a estar, pero no calculados por el Congreso que es lo que necesitamos para ejecutar políticas y programas. Pero es una situación muy compleja".

Consultado sobre la concesión del NCA en el tramo ferroviario Rosario-Zárate que pasará a la manos del Estado, el secretario de Transporte nacional explicó que "lo que hemos hecho fue reasumir el ramal ferroviario Rosario-Buenos Aires. Nos anticipamos un año a algo que viene, que es el fin de la concesión ferroviaria de cargas que el Estado nacional ya ha decidido en este tiempo". Y agregó que este tramo "que es tan importante para el servicio ferroviario de pasajeros, que conecta Rosario con Buenos Aires pero también impacta sobre otros trayectos como Córdoba y Tucumán; en este tramo por decisión del ministro (Alexis) Guerrera hemos reasumido el control de estas vías para mejorar el servicio, para aumentar la cantidad de pasajeros, para aumentar la velocidad. Hoy tenemos ocho horas de viaje de Rosario a Buenos Aires y nos parece que podemos acortar mucho ese tiempo. Vamos sumar las barreras automáticas que corresponden para mejorar la velocidad comercial de este tren y ser un servicio que cada día esté más cerca del usuario".

Hay que destacar -siguió Giuliano- que este adelantamiento al vencimiento de la concesión "no le costó nada al Estado porque se llevó adelante con acuerdo con la concesionaria de cargas". Y explicó que el sistema de concesiones ferroviarias tiene más de 30 años, "nosotros lo que proponemos ahora es un sistema de vías abiertas. Esto implica que las vías sean reasumidas por el Estado para esas vías puedan ser usadas por operadores públicos o privados pagando un peaje por ello", concluyó.