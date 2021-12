Tras el informe que publicó días atrás el Fondo Monetario Internacional (FMI) en tono autocrítico sobre el inédito crédito que le otorgó al gobierno de Mauricio Macri, las 62 Organizaciones Peronistas de Rosario apuntaron contra “los dirigentes de Juntos por el Cambio por ser los responsables de no controlar la fuga de capitales, de no controlar la inflación, de dejarnos sin financiamiento por la desconfianza de los mercados, de no proteger a las familias más vulnerables”. El texto del brazo político del movimiento obrero agregó: “Vemos con preocupación la falta de empatía de los dirigentes de JxC con los sectores mayoritarios de la sociedad, con la economía y la producción nacional, pero sobre todo con los sectores a los que durante su gobierno empujaron a la pobreza”. Las 62 organizaciones de Rosario “reafirmamos nuestra vocación de contribuir a la reconstrucción de las bases económicas y sociales necesarias que permitan lograr la unidad de todos, porque para un argentino o una argentina no hay nada mejor que otro argentino u otra argentina”, cerró el comunicado