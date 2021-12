El hospital San Juan Bautista es el principal centro de salud de la provincia, por lo cual el requerimiento sanitario es permanente. Ahora el foco está puesto en las condiciones de los servicios que están destinados al personal, desde agosto el sindicato de ATE sector salud viene reclamando por el mantenimiento de los sanitarios, vestuarios y baños de los diferentes sectores, particularmente los espacios del nosocomio que están previstos para el uso del personal.

“El hospital está sin agua, tenemos que recargar con tachos, los baños y vestuarios están llenos de agua, pierden por todos lados pero no sale agua en las canillas. Los trabajadores deben volver a sus hogares y no funcionan ni las duchas. Esto es general, las condiciones son paupérrimas y hasta ahora no hay solución”, explicó José Traverso, referente gremial a Catamarca/12.

Según Traverso, el reclamo viene desde la gestión de López, cuando Figueroa Castellanos era ministro. “Hay voluntad de los directivos, pero eso no alcanza, lo que falta en el San Juan es un presupuesto, no tiene plata ni para cambiar foco. Todos están al tanto de esto, pero excede la administración, este es un problema que tiene que resolver el gobierno”, aclaró.

A su vez, Traverso apuntó a la realidad del sistema sanitario de toda la provincia, “esto no solo pasa acá, estuve hablando con los encargados de mantenimiento de las postas, y hay tres personas para toda la capital, se puso el foco en la atención al covid-19, pero no se está atendiendo las necesidades básicas que hay, en Medanitos (Tinogasta), no tienen una balanza para pesar a los niños, en el hospital de Niños el electrocardiógrafo ya no da más, hace más de tres años que fue pedido y hasta el momento nada”.

En estos últimos tiempos la caída de lluvia volvió a dejar al descubierto una falla estructural que al parecer ninguna gestión de gobierno pudo subsanar. La viralización de videos con las constantes filtraciones, incluso con inundación del sector de la guardia, ya no llama la atención como una naturalización de la decadencia a la que hasta el momento no se le encontró solución.