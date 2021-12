El fin de semana el frente del sindicato de gastronómicos, ubicado en Presidente Roca al 1000, fue blanco de un ataque a balazos. El titular del gremio, Sergio Ricupero, habló en sobre el tema y reconoció que “tuvimos un año difícil pero no queremos acusar a nadie”.

El dirigente también contó que “un proyectil ingresó al local y otro rebotó en la marquesina de la puerta de entrada”. Autoridades policiales realizaron las pericias correspondientes.

En la misma linea el sindicalista dijo que no recibieron ningún tipo de intimidación o amenazas que pudieran explicar los hechos. “Los procesos internos a veces no son fáciles en los sindicatos, tuvimos un año bastante difícil con un grupo que no recibió el apoyo de la gente para poder competir, se cometieron algunos desmanes, pero no le quiero dar trascendencia porque parece que uno está acusando”, afirmó. “Tuvimos un año difícil pero no queremos acusar a nadie”, concluyó.

Sin embargo personal policial pudo encontrar una pista sobre el ataque: en la puerta del lugar un papel con un mensaje muy directo a un ex barra de Newell's. "Díganle a Matías Pera que no se meta a dónde no se tiene que meter porque si sigue, se va a poner peor. No mandes en cana como lo mandaste a Cachorra", remarca el escrito.

"La verdad es que no lo conozco, pero sé que va a los parrilleros de Newell’s y que hay delegados nuestros que van ahí y que seguramente lo conocen. A partir de ahí, no sé. En lo personal no sé nada", aseguró en Radio 2, Ricupero.

El dirigente gremial reconoció que los agentes policiales no les informaron de la presencia de ese papel en el frente del sindicato por eso es que desde el sindicato aseguraron "desconocer el móvil o qué pudo haber sido".