Falcone, el proyecto de dúo integrado por Frankie y Lenny Falcone que revive lo mejor del estilo beat y garage, presentará hoy covers de las mejores canciones de los sesenta, en formato acústico. El repertorio de la banda estará compuesto por versiones de temas de The Beatles, The Merseybeats, The Kinks, The Zombies, The Searchers y otros grupos de la época. También interpretarán composiciones propias inspiradas en el estilo. (Hoy, a las 21 en Beatmemo Pub)