La Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina dio a conocer este mediodía –en coincidencia con el Día Mundial del Cine, que recuerda la primera proyección oficial realizada por los Hermanos Lumière con su cinematógrafo en París– la nómina de ganadores de la 69º edición de los Premios Cóndor de Plata, que distinguen lo mejor de la producción nacional del año 2020, ya sea estrenos en salas o en las diversas plataformas de streaming disponibles en el país. Las siamesas, de Paula Hernández, fue elegida como Mejor Película, mientras que el reconocimiento a Mejor documental fue para Niña mamá, de Andrea Testa. La producción de Netflix Carmel ¿quién mató a María Marta? se quedó con el premio a Mejor Serie Ficción o documental. Con la ceremonia de los últimos años suspendidas debido a la pandemia, las estatuillas correspondientes a la 68º y 69º edición se entregarán durante un evento a realizarse los primeros meses del año que viene.



Basada en un cuento de Guillermo Saccomano, y disponible para su visionado en la plataforma Flow, Las siamesas narra la historia de una madre (Rita Cortese) y una hija (Valeria Lois) que viven en un viejo caserón en la localidad bonaerense de Junín y cuyas rutinas encorsetadas se quiebran al recibir la noticia de la muerte del padre, lo que las obliga a iniciar un viaje en micro hasta una ciudad balnearia para hacerse cargo de dos pequeños departamentos. El resultado es “un film de cámara intencionalmente asfixiante, con un dejo teatral que no parece inconsciente”, como dijo Diego Brodersen en su crítica. La última película de la directora de Los sonámbulos triunfó en las ternas de Mejor Guion adaptado, Mejor Actriz para Valeria Lois y Mejor Dirección para Hernández, este último compartido con Clarisa Navas por su trabajo en Las mil y una, “un fresco que retrata tanto la vida en un barrio popular de provincia como las ansiedades de un grupo de chicos en plena búsqueda de sus propios caminos”, en palabras de Juan Pablo Cinelli, que por estas horas puede verse en Netflix.

“Los premios me ponen contenta por todos y cada uno de los que la hicimos. Fue escrita y pensada con un esquema muy austero, imaginándola minuciosamente con lo mínimo indispensable: poco elenco, poco equipo y un rodaje de pocos días, casi un grupo de amigos que se conoce hace mucho, entre los que está Leonel D'Agostino, y que se une para salir a esa aventura. Todo eso le dio a la película mucha libertad. Es, para mí, la película más libre que hice, y es estimulante sentir eso después de haber filmado bastante”, dijo Hernández a Página/12, para quien compartir el premio a Mejor Dirección con “alguien tan joven como Navas, que hizo una película que me gusta mucho, representa una alegría enorme”.

Las siamesas acumuló un total de cuatro estatuillas, misma cantidad que La muerte no existe y el amor tampoco. Adaptación libérrima de Agosto, la segunda novela de Romina Paula, la película tematiza la muerte, la sobrevivencia, el duelo, la distancia y la nueva vida que se insinúa tras él –tal como se lee en la crítica de Horacio Bernades– a través de la historia de una joven que vuelve a sus pagos sureños para esparcir las cenizas de una amiga recientemente fallecida y se reencuentra con quien fue su primer amor, que ahora es padre.

La muerte no existe y el amor tampoco

El opus dos de Fernando Salem (Cómo funcionan casi todas las cosas) se alzó con los rubros Mejor banda sonora para Santiago Motorizado, Mejor Fotografía, Mejor Actriz de reparto para Susana Pampín y Revelación Femenina para Antonella Saldicco. El de Revelación Masculina fue para Juan Pablo Cestaro por El cazador y Renato Quattordio por Yo, adolescente.

Centrada en el regreso de un trauma muy profundo que atormenta a un hombre desde su niñez, La chancha se quedó con tres reconocimientos: Mejor Ópera Prima –compartido con Planta permanente, del tucumano Ezequiel Radusky, conocido por la codirección de la galardonada Los dueños–, Mejor Actor Protagónico para Esteban Meloni –compartido con Diego Velázquez por El maestro– y Actor de Reparto para Gabriel Goity, cuyo personaje hace de la revulsión una sensación física. Por su parte, Niña mamá, el registro de la intimidad de los consultorios de un hospital público que atiende a jóvenes embrazadas realizado por la Andrea Testa, fue elegido Mejor Documental, al tiempo que Eduardo Crespo, Lionel Braverman y Santiago Loza resultaron elegidos en el rubro Guion Original por Nosotros nunca moriremos.

Por segundo año consecutivo, la Asociación de Cronistas concedió una distinción a la Mejor Película en coproducción con Argentina. Fue, como varios, un galardón compartido, en este caso entre Lina de Lima, de María Paz González, y Nasha Natasha, del uruguayo Martín Sastre, el documental sobre Natalia Oreiro que también le dio a Ricardo Mollo el premio a la Mejor Canción original. Como mejor Película Iberoamericana fue elegida la brasileña Bacurau, de Kleber Mendonca Filho y Juliano Dornelles, mientras que entre cortos triunfaron la ficción Las sombras, de Paula Pécora, y el documental Homenaje a la obra de Philip Henry Gosse, de Pablo Martín Weber. Entre las series se impuso Carmel ¿quién mató a María Marta?, dirigida por Alejandro Hartmann para Netflix, mientras que Manual de supervivencia, de la plataforma Movistar+, recibió los premios a Mejor Actor para Esteban Bigliardi, Actriz compartido entre Verónica Llinás y Pilar Gamboa y Dirección para Victoria Galardi.