Luego de un primer ataque, el domingo pasado, se registró una nueva balacera contra el sindicato de Gastronómicos. Esta vez, fueron 10 disparos contra la sede zona sur, en Oroño al 6000. Según trascendió, se dejó un nuevo mensaje hacia el exbarra de Newell's, Matías Pera.

Luego del hecho del domingo pasado en la sede de Presidente Roca al 1000, desde el sindicato indicaron que no recibieron ningún tipo de intimidación o amenazas que pudieran explicar los hechos. Sin embargo personal policial pudo encontrar una pista: en la puerta del lugar un papel con un mensaje muy directo: "Díganle a Matías Pera que no se meta a donde no se tiene que meter porque si sigue, se va a poner peor".

Poco más de 48 horas después, este miércoles por la madrugada, la sede de Oroño 6059 del sindicato de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) fue blanco de una decena de balas. Además, si bien la Fiscalía no dio datos hasta el momento, trascendió que dejaron una nueva nota en la que mencionan a Pera, pero esta vez a partir de un apodo.

"No tenemos nada que ver con ese muchacho. Lo conoce un compañero de la comisión. Yo lo vi una sola vez, pero no tenemos nada que ver. No es gastronómico y no tiene nada que ver con la actividad", dijo Mario Di Renzo, secretario general de la Uthgra, en Canal 3. Y agregó que "lo ha ido a saludar al secretario de la organización. Aparentemente se conocen desde chicos".