Desde Santa Fe

El “espíritu navideño” que subrayó Rubén Giustiniani duró solo 24 horas. La Cámara de Diputados gobernada por los socialistas de Pablo Farías y los radicales de Maximiliano Pullaro dejó ayer sin presupuesto al gobierno de Omar Perotti. El proyecto que tenía media sanción del Senado quedó en el cajón hasta después del receso legislativo de enero, si es que se trata. “¿Cuál es la diferencia con lo que pasó en el Congreso?”, acusó el presidente del PJ Ricardo Olivera, al comparar lo que sucedió ayer en el recinto con la actitud del macrismo que volteó el presupuesto nacional, hace diez días. “Acá hay una fuerte intencionalidad política para que esto ocurra. Duele un montón. En los últimos años, todos los gobiernos tuvieron su presupuesto –entre ellos los tres del Frente Progresista que gobernó 12 años-. ¡Que casualidad! Hoy, el gobierno del justicialismo no tendrá presupuesto a partir del 1º de enero”, denunció el legislador.

Pullaro y su colega socialista Joaquín Blanco se encargaron de explicar por qué sus bloques no votaban el presupuesto de la provincia para 2022. Olivera comparó los discursos de sus colegas con una “clase magistral, de esas que a mi no me gustan”. “¿Viste esos docentes que tienen la verdad absoluta?”. Bueno, a mi no me gustaron”. “Porque dieron clase de qué tenemos que hacer en el justicialismo, si tener internas o no. Dieron clase de lo que debe ser un presupuesto, de lo que debe ser el diálogo, cuando yo me caracterizo por el diálogo. Y hasta cuál debe ser el perfil del ministro de Gobierno. Bueno, ahora tenemos una ministra, Celia (Arena), una compañera con quién a lo mejor estén más conformes. En fin, dieron una clase magistral que a mí no me gustó. Si fuera alumno, cambiaría de cátedra”, ironizó.

Olivera insistió: “¿Cuál es la diferencia entre lo que pasó hoy en la Legislatura con lo que pasó en el Congreso? Los dos gobiernos, el de la provincia y el de la Nación, arrancarán el 1º de enero de 2022 sin presupuesto. Acá hay una fuerte intencionalidad política para que esto ocurra. Duele un montón. Todos los gobiernos de Santa Fe tuvieron su presupuesto”, excepto el de Perotti. ¡Qué casualidad, hoy el gobierno del justicialismo no tiene presupuesto”.

El presidente del PJ retrucó a Blanco, quien consideró que el presupuesto de Perotti es “conservador”. “Los gastos aumentan un 64%. Si estimamos una inflación del 50%, hablamos de un crecimiento real del 14%. Incrementa los gastos de capital en un 14%, eso significa 11.000 puestos de trabajos directos en 2022”.

El proyecto prioriza “la emergencia sanitaria porque apostamos fuerte a dar respuestas a la gente en materia de salud”, dijo Olivera

Blanco y Pullaro “criticaron la Billetera Santa Fe, que tiene un millón de beneficiarios. ¿La Billetera Santa Fe es un instrumento conservador?”, preguntó Olivera. “La Billetera Santa Fe permitió que un millón de santafesinos y santafesinas tengan la posibilidad de aumentar su consumo. No es un tema menor ante una crisis económica como la que vivimos”.

“¿Quién puede decir que el presupuesto no es inclusivo? ¿El Boleto Educativo Gratuito no es inclusivo? ¿Y el plan Santa Fe más Conectada o plan Incluir no son inclusivos?"

En inversión pública, “el presupuesto del Ministerio de Infraestructura aumentó el 89%, Desarrollo Social 67%, Salud 64%, Seguridad 63%. Aumenta en 1.300 % las transferencias al sector privado en términos de producción y consumo. ¡1.300%!. Porque destina 84.000 millones de pesos al sector privados. Más, 81.000 millones a municipios y comunas. El Fondo Compensador del Transporte Público tiene asignado casi 5.000 millones, el Boleto Educativo 7.000 millones, la vulnerabilidad social 12.000 millones”. “No es un presupuesto conservador si apuesta fuertemente a la obra pública y al consumo, que intenta generar empleo y reactivar la economía”.

“Lo que pasó en la Legislatura no es diferente de lo que pasó en la Nación. Los dos gobiernos por una cosa u otra no tienen presupuesto. En Santa Fe, le negamos un aumento del 465% al Fideicomiso de Producción Pública de Medicamentos, un incremento del 250% a Santa Fe Gas y Energías Renovables y más del 100% al Laboratorio Industrial Farmacéutico. ¿Cuál es la diferencia con lo que pasó en la Nación?”, concluyó Olivera.