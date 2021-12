​Tras una polémica sesión en la Cámara de Senadores en la que se aprobaron cambios en la ley de Bienes Personales sin la participación de la oposición, el Senador del PRO Ignacio Torres habló en Redacción IP. “Fue una derrota política”, declaró. https://content.jwplatform.com/previews/GtqJKu8d-bWH7X7KT En cuanto a la crítica realizada por el espacio al que pertenece, Torres dijo que “lamentablemente, el oficialismo tiende a hacer uso de la trampa” y que “terminaron negociando con distintos monobloques que no tienen una disciplina de bloque ni una representación”. “Estos actores minoritarios terminan siendo funcionales al oficialismo”, sentenció. En este caso se refirió, específicamente, a la Senadora Clara Vega: “Hace tiempo que no forma parte del interbloque de Juntos por el Cambio por decisión personal. Lo que hizo no deja de ser una estafa al electorado”.Rechazamos los manejos de la presidencia del Senado y sostenemos que estamos ante una sesión inválida debido al explícito incumplimiento del reglamento pic.twitter.com/g9RfkZKYnZ— Juntos por el Cambio Senado (@CambiemosSenado) December 29, 2021 En cuanto a la estrategia de la oposición de no otorgar quórum, Ignacio Torres analizó: “Fue una mala estrategia con improvisaciones y cuestiones muy repudiables en algunos actores de nuestro espacio”. Sin embargo, también insistió en que “el quórum es parte de la actividad legislativa” y en que la sesión “se va a judicializar” porque “hay un incumplimiento manifiesto de lo que establece el reglamento interno”.Redacción IP se emite de lunes a viernes de 22 a 23, con la conducción de Andrés Fidanza, Patricia Blanco y Leandro Renou.