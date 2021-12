El calendario marca los últimos días de 2021 y, cuando pareciera que está por bajar su telón, que ya no hay demasiado para hacer, sucede lo contrario. Así, esta noche, a las 21, en la Sala Humberto Dakak de Pro Cultura Salta (Mitre 331) desembarcará “Palabras a final de año”, un recital solidario a beneficio del Merendero de Atocha “La sonrisa de los niños", con una entrada general de $500. Allí, la pianista Milagros Boso Galli dialogará con la poesía de Roberto Salvatierra.



En ese marco, Salvatierra señaló que el origen de la velada benéfica se da en Salta, una ciudad con una enorme actividad cultural desde los últimos años, que “también entra en lo que suele llamarse ‘el hipermercado de la cultura’, como si la cultura debiera ingresar en el juego del consumo o la oferta y la demanda. Hay múltiples espacios en donde sucede, pero muchas veces la respuesta no es la esperada, ya sea desde la convocatoria -para recuperar al menos los gastos- o desde la calidad de las propuestas que no están a la altura de las expectativas”, declaró y agregó: “En medio de esto, está la delgada línea de la solidaridad, los espectáculos que verdaderamente cumplen una función social en la que el arte sirve para crear solidaridad y conciencia a la vez. Así nació esta propuesta. Estoy acostumbrado a hacer trabajo de este tipo desde que creé FM Libre en la Penitenciaría local y funcionó por más de una década. También, ahora ad honorem en una institución como Pro Cultura por más 30 años”, relató.

Asimismo, Salvatierra además explicó que pidió la colaboración de la concertista Milagros Boso Galli, quien tuvo un gran año con conciertos en la provincia y en Italia. “Su respuesta fue inmediata y positiva. Es una gran ejecutante del piano, que es un instrumento que delicadamente es ideal para la lectura y los climas que se necesitaban”.

Sobre ese punto, la instrumentista dijo que para seleccionar las obras que dibujará sobre las teclas bicolores no se limitó a un género musical: “me basé en la intención que me transmitía el discurso, en la fuerza de las palabras. Es decir, en los lugares a donde me llevaba el texto que coincidían con aquellos a donde me llevaba la música. No hablo de lugares físicos en sí, sino de momentos en el tiempo o sensaciones que me evocaban ciertas palabras. Por todo esto, el repertorio abarca desde el Jazz hasta el Cuchi pasando por el Romanticismo europeo”, adelantó la artista”

Igualmente, Boso Galli, remarcó, con encendida sensibilidad, que la música es un lenguaje en sí y comparó: “al igual que la poesía se construye en frases, tiene una métrica particular, una dirección a la cual llega cada fragmento. De hecho, la obra de cada compositor está estrechamente vinculada a las expresiones lingüísticas de su origen. Hay mucho de música en la poesía. La poesía al igual que la música describe un movimiento melódico, tiene dirección, tiene silencios, cada verso tiene un ritmo y un tempo”, apuntó

En esa línea, los anfitriones del evento coincidieron en lo fructífero del trabajo conjunto: “Fue una experiencia enriquecedora, por primera vez nos reunimos, como lo habrán hecho otros, Eduardo Galeano, Santiago Kovadloff y algunos más que se juntaron con músicos para leer, incluso Borges con Piazzolla”, enumeró Salvatierra.

Como ya se mencionó, la propuesta no es solo artística sino, y sobre todo, solidaria. Desde la organización enfatizaron que “el beneficio es para es el comedor-merendero La sonrisa de los niños de Atocha, y estarán presentes los responsables del ese lugar, para recibir lo recaudado al finalizar el espectáculo”.

Los versos y su función social

Posteriormente, en pos de poetizar el cierre del año, no solo para quienes se fijan en las páginas, sino para asistir a quienes más lo necesitan, Salvatierra afirmó que la poesía debe cumplir no sólo con los lectores, sino también con la parte más vulnerable de la sociedad: “los niños de hoy , los hombres de mañana”, y analizó: “Vivimos una época en que la poesía debe trascender el mundo de los lectores, el viejo orden académico, culto y onanista e instalarse en quien la escucha para generar un cambio de mentalidad y compromiso con el mundo que lo rodea, una sensibilidad distinta. De hecho, creo que la poesía es uno de los géneros más abandonados por los lectores porque exige un nivel de imaginación y sensibilidad que otros géneros no lo exigen, como la novela o el cuento, que cada vez se parece más a la actitud que genera la pasividad de la TV, un lector que espera de la ficción más transporte hacia la nada y más evasión”.

Contrariamente, el gestor sostuvo que la poesía “está destinada a emocionar sin dar demasiadas explicaciones, sólo imaginarnos hacia adentro, no cuenta”.

Roberto Salvatierra. Imagen: Jan Tozeau

El recuerdo de Raúl Aráoz Anzoátegui

Para continuar con su razonamiento, Salvatierra expuso que “(la poesía) también ha sido denostada por numerosos escritores y las complacencias de muchos poetas devenidos en novelistas por una cuestión de marketing (vender para comer también). En una cena, escuchar que alguno está escribiendo una novela se vuelve mucho más interesante, y hasta tema de conversación por horas, que cuando alguien dice que está escribiendo un libro de poesías”, se descarga y aporta una llamativa postal justo al recordado poeta Raúl Aráoz Anzoátegui: “Fuimos a leer en una escuela primaria. Al final, a Raúl se le acercó un niño tímidamente y lo miraba de arriba abajo. Hasta que se animó a preguntarle si no le daba vergüenza siendo un hombre tan grande escribir poesía. Esto quizás se deba cambiar desde la escuela: hablar de la importancia de la poesía y leerla en el aula y compartirla y emocionarse con los niños. Lo sé porque es posible y porque también he sido docente de literatura por muchos años”, reforzó.

A modo de balance

Paralelamente, como referente del ámbito artístico de Salta, Salvatierra retrató el panorama del año que termina y manifestó: “Sólo puedo hacer un balance del quehacer cultural desde lo que pudimos producir desde pro Cultura y desde lo que pude ver. Y algo claro pude entender, tenemos artistas que pueden darnos algo más todavía, pero veo como falta de apoyo, de acompañamiento para parte del público, de los lectores, de los oyentes, de los espectadores. Hay espacios que se fueron abriendo a pulmón, pero careciendo a la vez de propuestas claras, más allá de la oferta gastronómica que pudieran tener”, comentó.

En esa dirección, opinó que “hay un amesetamiento en las propuestas de los artistas, una especie de autosatisfacción y certeza con lo que hicieron o hacen hasta acá, como quien cuida su pequeño reino y patrimonio, cuando en realidad el arte se hace con riesgo, con búsquedas, con originalidad y con lo experimental, y más que nada encontrándose con otros artistas, de esa frecuencia, de ese viejo ritual nace la celebración del arte”.

En otras palabras, Salvatierra subrayó que hubo muchas cosas dentro de lo cultural en Salta durante 2021, “pero poco que pudiese perdurar en la memoria colectiva. Todavía se cantan canciones viejas (las mismas zambas y chacareras), se muestran viejas fotos, cuadros, coreografías de danza, obras de teatro. Ojalá el año 2022 podamos ver cosas nuevas, más arriesgadas e irreverentes si se quiere. Tenemos artistas y creatividad suficiente para hacerlo posible”, recalcó.

Finalmente, sobre lo que vendrá, confesó: “Los proyectos del 2022 están en el aire en parte, hasta la organización del Abril Cultural Salteño. Todo es una caja de pandora, nadie sabe cómo comenzaremos a desandar los primeros meses. Esta pandemia todavía es algo más que un monstruo de siete cabezas. Nadie sabe cómo reaccionaremos tampoco, porque entre vacuna y vacuna, la incertidumbre y los miedos no desaparecen y la fragilidad entonces se vuelve en una constante en todos los niveles de la vida”.

Con todo, para salir un poco de la incerteza, hoy se abrazarán la música y la palabra, para reconfortar al público, para tender la mano hacia las infancias de un merendero en un gesto solidario. Probablemente, porque como alguna vez escribió el mendocino Armando Tejada Gómez: "Importan dos maneras de concebir el mundo. Una salvarse solo, arrojar ciegamente a los demás de la balsa y la otra, un destino de salvarse con todos, comprometer la vida hasta el último náufrago". Entonces, en medio del caos, aparece el arte, como esa tabla que siempre se ve en el horizonte y nos mantiene a flote.