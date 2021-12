El secretario de Energía Darío Martínez confirmó este jueves que las tarifas de luz y gas aumentaran 20 por ciento el año próximo. “La corrección tarifaria será del 20 por ciento en las facturas de energía eléctrica y gas para la generalidad de los usuarios”, aseguró por Twitter. Con respecto a la segmentación tarifaria el funcionario se limitó a decir que “se aplicará a partir del año próximo”, sin dar mayores precisiones

Fuentes del gobierno habían anticipado off the record el martes por la tarde que la suba de tarifas se ubicaría el año próximo entre 17 y 20 por ciento para aproximadamente el 80 por ciento de los usuarios, mientras que el 20 por ciento restante, los de mayores recursos, deberían afrontar un aumento sustancialmente mayor debido a la quita de los subsidios, aunque no se aclaró como se determinará quién entra dentro de este último grupo y de cuánto será el aumento, puntos que todavía permanecen sin definición.

Hasta ahora los mismos funcionarios dejaron trascender en off the record que la quita de subsidios se le aplicaría, por ejemplo, a aquellas viviendas donde el metro cuadrado tiene un valor superior a los 3700 dólares. Sin embargo, no queda claro cómo se podría trazar esa línea ya que no hay un registro que tenga el precio de mercado de todas las propiedades. Tal vez por la falta de definiciones sobre ese punto es que Martínez evitó profundizar en el tema.

“Junto al Ministro de Economía, @Martin_M_Guzman, y los equipos de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, la Subsecretaría de Hidrocarburos, el ENRE y el ENARGAS, analizamos la corrección tarifaria para el periodo 2022. La corrección tarifaria será del 20 por ciento en las facturas de energía eléctrica y gas para la generalidad de los usuarios”, aseguró primero.

Luego agregó que “en nuestro gobierno las correcciones tarifarias siempre serán menores que los aumentos de los salarios de las y los trabajadores, de las jubilaciones, de la AUH y las asignaciones familiares. Los incrementos de ingresos de todos los argentinos y argentinas siempre superarán los aumentos de las tarifas en función de la recuperación del salario real como lo dispuso @alferdez y @CFKArgentina”.

Enargas ya convocó a audiencia pública para el próximo 19 de enero, mientras que el ENRE todavía no fijo fecha para el análisis de los nuevos cuadros tarifarios, aunque se espera que en el verano se apliquen ambos aumentos.