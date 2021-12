Por Campaña Nacional por el Derecho al aborto legal, seguro y gratuito – Regional Rosario

Hace un año nos encontrábamos en esta plaza con los corazones en un puño esperando el resultado de la votación en el Senado de la Nación. Con mucha esperanza, pero con el fantasma del 2018, cuando por unos pocos votos se perdió la votación. Aquella vez nos volvimos de Buenos Aires con la convicción de que la derrota parlamentaria era sólo momentánea, la marea verde había ganado las calles y había instalado definitivamente en la agenda pública el aborto como una cuestión de derechos. Habíamos ganado la más difícil de las batallas, la batalla cultural. Eso de lo que no se hablaba, de lo que sólo se susurraba entre amigas, se discutió abiertamente, sin tapujos, con sólidos argumentos que supimos construir en tantos años de campaña. Como bien dicen, la única lucha que se pierde es la que se abandona, por eso no flaqueamos, seguimos trabajando, organizándonos, con la seguridad que íbamos a lograr la ley. Y lo hicimos. El "será ley" se transformó en "es ley!!!". Y hoy seguimos en campaña para reafirmar que 16 años después de aquella reunión primera y tras la conquista histórica de una ley que reconoce derechos para todas las personas con la decisión de abortar, tenemos que lograr que se garantice su efectiva aplicación en todo el territorio nacional, la plena garantía de la educación sexual integral, de la anticoncepción, la libertad de las presas por abortar y por eventos obstétricos.

Gritamos una y mil veces «Niñas no madres», no queremos nunca más una niña obligada a gestar y a parir, queremos proteger el derecho de las infancias a vivir libres de violencia. Y bregamos por un Estado laico, respetuoso de la dignidad de las personas. Las religiones en los templos y las iglesias, fuera de los espacios parlamentarios y del aparato judicial, de los hospitales y de las oficinas públicas. Reclamamos el sobreseimiento definitivo de la doctora salteña Miranda Ruiz, garantizar derechos no es un delito. Hoy la legalidad la tenemos nosotras. Es mucho lo logrado, somos un foro en esta América Latina tan desigual e injusta, somos la prueba de que unidas y organizadas podemos superar todos los obstáculos, aunque los sectores conservadores sean fuertes, cuenten con enormes recursos económicos y el apoyo de importantes grupos de poder. Reafirmamos nuestro compromiso con sostener nuestra militancia feminista, federal, interseccional, intergeneracional y transversal para que esta ley que forjamos a partir de la lucha sea una realidad efectiva en cada pueblo y ciudad argentina y con seguir haciendo crecer la marea verde que está en las calles para reclamar por nuestros derechos. Educación Sexual para Decidir, Anticonceptivos para no abortar, #Aborto legal para no morir.