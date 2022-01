The cateogies are Salud, Trabajo, Dinero y Amor.



Deseo:

Un amor que sea sano y me dure, un dinero extra todos los meses, un trabajo que me dé manija, una ciudad que no me enferme. Un amor que lime asperezas, que me escuche, que se banque la pelusa. Un dinero que rinda, que alcance para todo y encima sobre a fin de mes. Trabajos que me estimulen durante el día y me dejen descansar por la noche. Un cuerpo de ocho horas dormidas, siete días a la semana. Un amor que sea polisensible y poliamistoso, que se abigarre, se disperse y vuelva a contarme qué tal. Billetes naranjas que salgan disparados cuando abra los cajones, evitas agrupadas para conseguirme el fernet. Tareas que no me pongan tensa la nuca. Dolores de ejercicio y por coger. Un amor que sepa nombrarme con la mirada. Un dinero que se deje gastar. Un trabajo que se ponga interesante. Un cerebro que se sepa apagar. Un amor que dé empujoncitos —el precipicio no es una opción—. Una fortuna en burrito y yerba mate. Una invitación a dar un taller. Que ningún deseo se me haga siniestro en una sala de espera. Mensajitos de repente: hola, emoji, pienso en vos, qué hacés mañana, vamos al cine, deditos que se tocan. Un 2x1 que no dependa de ningún banco. Recetas médicas que incluyan pochoclo dulce y coca-cola. Una panza que se banque el subidón. Que la intensidad no me dé paja. Que la inflación no me tenga que importar. Que escribir sea un trabajo esencial y redituable. Que la risa me agarre todo el cuerpo como cuando era chiquito. Juntarnos a dormir y hacernos mimos, posta, que coger sea el veremos y no al revés. Invertir en un dildo. Que el mañanero no dé trabajo. Que el pecho quede todo el día enloquecido por lo de la noche anterior. De la mano por el parque, unos besos robados, nadie que mire con desdén. Que pagar el alquiler no sea una aventura. Que terminar un trabajo no sea un peligro. Que nunca caigamos golpeades a una guardia. Que les amigues se enamoren. Que se extinga la expresión ad honorem. Dedicarle tiempo al capítulo final. Llorar de vez en cuando por un giro en la trama, un pasaje sacado, un verso roto. Por pura emoción llorar. Que nadie falte en las aulas, en las fiestas, en las marchas. Que todo el mundo quiera bailar. Que afloje la pandemia, todas las pandemias. Que los bosques no se incendien. Que la muerte no me encuentre a la vuelta de ninguna esquina. Que el mundo aguante un poco más.

Chinchín ♥.