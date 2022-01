"La demanda espontánea es altísima", afirmó ayer el secretario de Salud provincial Jorge Prieto sobre la gran cantidad de personas que quieren hisoparse en los centros de testeos públicos de Rosario y Santa Fe. Mientras analizan la posibilidad de abrir más lugares para tomar las muestras -hace apenas dos semanas realizaban 600 test y hoy están arriba de 3 mil por día en la ciudad- las autoridades sanitarias encomendaron a la población tener en cuenta aspectos fundamentales para amortiguar la demanda. En primer lugar, no se testean asintomáticos, solamente hisopan a las personas con síntomas persistentes durante más de 24 horas. Y sin negar ninguna prestación, piden que las que cuenten con obra social o prepagas concurran a los centros privados. Además, reiteraron que los contactos estrechos convivientes de positivos con síntomas se consideran positivos por nexo epidemiológico, deben aislarse y no necesitan testearse. También preocupa el índice de positividad que está por encima del 30%, aunque Prieto precisó que en algunas unidades de testeos llegaron al 53%. "No tenemos más internaciones gracias a la alta tasa de vacunados", destacó el funcionario.

El primer día hábil del año arrancó con larguísimas colas en el Galpón 17, el principal centro de testeo provincial frente al Monumento. En la fila, que llegaba hasta La Fluvial, algunas personas manifestaban su enojo por las demoras. "Nosotros atendemos a todas las personas por igual, pero les pedimos racionalidad. Había muchas personas que se hisopaban para viajar. También a las empresas que se hagan cargo de sus empleados, que no los manden, ya que deben tener una ART, un protocolo covid. La gente queda en un estado de vulnerabilidad que hace muy incómoda la situación", dijo a Rosario/12 la coordinadora de las unidades de testeos provincial Karen Routaboult.

A pesar que las y los voluntarios que asisten a las personas en el centro de testeos que tiene una capacidad operativa de 2.200 testeos diario intentan contenerlas y ubicarlas; además de darles agua, cuentan con una posta sanitaria para medirles la presión y atender a aquellas que se descomponen, la excepcional demanda los desborda. Alrededor de las 16 ya habían hisopado a 1.700 personas y quedaban unas 500 esperando, cuando el centro cierra a las 20, sábados y domingos a las 17.

"Todos los días vamos incorporando más test pero tenemos una capacidad operativa en la cual estamos en el límite, por eso necesitamos cortar porque si no no le podemos brindar la atención adecuada a la gente que vino más temprano. Y a las personas que no quieran atravesar estas filas tediosas y tienen síntomas les pedimos por favor que se aislen, mantengan el uso del barbijo, el distanciamiento social y el lavado de manos", apuntó Routaboult.

La coordinadora de las unidades de testeos provincial afirmó que la mayoría de las personas que concurren al Galpón 17 presentan varios síntomas: 37,5 de fiebre, tos, dolor de cabeza y de garganta: "Mientras se piensa cómo mejorar y en nuevas estrategias, les pedimos que sean responsables con esa situación porque a esa gente la tenemos que testear y queremos testearlas, pero si tenemos toda la otra demanda es obvio que va a colapsar rápidamente el número", abundó.

Respecto a los índices de positividad, la funcionaria provincial recordó que en los primeros días de diciembre era menor al 2%, la semana pasada fue alrededor del 13% y por estos días se ubica por encima del 30%, multiplicándose de una manera muy veloz, con predominio de las variante Delta. Desde la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario señalaron que aumentaron las consultas por cuadros febriles en las guardias, en su gran mayoría personas entre 15 y 45 años, y que la positividad alcanza al 35%.

El Ministerio de Salud provincial recordó que los hospitales Provincial y Centenario realizan hisopados de 8 a 16, y el Eva Perón en Granadero Baigorria de 8 a 17. Además está la opción de llamar al 0800-555-6549 donde se otorgan turnos. También indicaron que los pacientes adscriptos en los centros de salud pueden concurrir a testearse de lunes a viernes de 8 a 17.

Además, la cartera sanitaria provincial reiteró cuáles son las pautas de aislamiento actuales para positivos y contactos estrechos. Para los casos confirmados con dos o tres dosis de la vacuna, 7 días de aislamiento más tres días extremando las medidas de recaudo. Para los no vacunados o con esquema incompleto, 10 días de aislamiento.

Para el contacto estrecho asintomático con dos o tres dosis, 5 días de aislamiento y otros 5 días de cuidados. Los no vacunados o con esquema incompleto deberán aislarse 10 días, o pueden ser 7 días de aislamiento más la realización de un test diagnóstico y tres días más extremando cuidados.