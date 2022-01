La periodista. 13 de enero. Serie.

Anna Matsuda es una reportera decidida a incomodar al poder político japonés. La premisa parece trillada pero la serie cuenta con dos alicientes: devala el intríngulis de la sociedad nipona y está basada en la historia de Isoko Mochizuki quien tuvo en la mira a Yoshihide Suga, el primer ministro de la nación asiática. Tabúes, tramas y una visual que se maneja por tonos oscuros. La serie cuenta con la dirección de Michihito Fujii, quien ya dirigió una película inspirada en la misma persona.



La casa. 14 de enero. Largometraje.

Tres historias suceden en una casa añeja. Una tiene como protagonistas a humanos, otra a gatos y la última a ratones. Cada una está hecha por un equipo de realizadores distintos (Emma de Swaef y Marc Roels; Niki Lindroth von Bahr y Paloma Baeza). Dicen sus responsables que es una comedia negra excéntrica y surrealista sobre los habitantes de ese extraño hogar. El uso de la técnica del stop motion es lo que define al largometraje. Wes Anderson habría entregado su paleta de colores para participar de este proyecto.



Riverdance. 14 de enero. Largometraje.

Mitología celta, danza y Pierce Brosnan en la voz de un alce gigante. Realizada por el mismo equipo de Klaus, la animación reconvirtió el emblemático espectáculo coreográfico inspirado en tradiciones irlandesas. Su protagonista es Keegan -un niño que anda triste por la muerte de su abuelo- y junto a una amiga española se embarcarán en un viaje que celebra la vida.



Archivo 81. 14 de enero. Serie

Los podcasts se volvieron una notable fuente para las producciones de género (Homecoming, Lore, Dirty Johnn). En este caso, el abono será para el terror sobrenatural en ocho episodios. La historia es la de un archivista de videos quien restaura unas cintas grabadas en 1994. En ese material aparecerá el proyecto documental de una chica que andaba tras una secta dentro de un edificio neoyorquino. La producción tiene como showrunner a Rebecca Sonnenshine (The Boys), cuenta con la dirección de Rebecca Thomas (Stranger Things) y la producción de Atomic Monster (de la franquicia de El conjuro).

El marginal (cuarta temporada). 19 de enero. Serie.

La exitosísima producción de Underground amplía su metauniverso de salvajismo y podredumbre institucional diciéndole adiós a San Onofre y hola a Puente Viejo. Por lo visto en el trailer, queda claro que la ficción carcelaria, más allá del cambio de entorno, mantiene sus marcas reconocibles: hiperviolencia, impacto de la puesta en escena y una gran dosis de humor negro. Tras sus idas y vueltas temporales, este tramo se basa en el reencuentro entre Pastor (Juan Minujín) y Diosito (Nicolás Furtado). Hay viejos conocidos, como Sergio Antín (Gerardo Romano) y Emma Molinari (Martina Guzmán), y nuevos personajes interpretados por Ariel Staltari, Rodolfo Ranni y Luis Luque.



Ozark (cuarta temporada). 21 de enero. Serie.

“Es una honesta exploración de un lado que todos tenemos y usaríamos si estuviésemos arrinconados”. Esas fueron las palabras de Jason Bateman a Página/12 para describir a ese oscuro bebé suyo llamado Ozark (es su protagonista, director y productor). La serie mantuvo esa premisa durante treinta episodios y lo hará en esta última temporada que se lanzará en dos partes que constarán de siete capítulos cada una. El descenso a los infiernos de la familia Byrde llega a su final. ¿Podrán escapar del cartel Navarro, del FBI y de su propio reguero de sangre?



Neymar: el caos perfecto. 22 de enero. Serie documental.

Tres episodios para conocer al astro que surgió del Santos, brilló en el Barcelona y ahora copa la parada en el PSG. Versión oficialísima de la vida y obra de Ney quien llega a compararse con Batman y el Guasón al mismo tiempo. David Beckham, Lionel Messi y Kylian Mbappé son algunos de los que dan su testimonio. El trabajo, en definitiva, describe varios de sus perfiles: su carrera a nivel clubes y con la Canarinha, el marketing, los altibajos y su perfil de estrella pop.



Venir del frío. 28 de enero. Serie.

¿Versión alocada de The Americans y The Boys? Thriller y ciencia ficción mandan en este proyecto acerca de una madre soltera de Nueva Jersey y ex agente de la KGB modificada con bioingeniería. Hay alguien que está usando su mismo superpoder para el crimen y solo Jenny (Margarita Levieva) podrá desentrañar el misterio. Adam Glass (Supernatural) es el showrunner y productor ejecutivo de este singular experimento.

La mujer de la casa de enfrente. 28 de enero. Serie.

Alfred Hitchcock habría convertido a Kristen Bell (Veronica Mars, The Good Place) en una de sus musas rubias. Este proyecto, desarrollado por el mismo equipo de Dead To Me, le da una vuelta de tuerca a las fórmulas del “maestro del suspenso”. Su personaje es testigo de un asesinato desde su casa…o eso cree. Ocho episodios para esta remake apócrifa y en sorna de La ventana indiscreta.



Jóvenes en órbita. 28 de enero. Serie.

La serie fue concebida por un referente del animé como Mitsuo Iso. Hacia mitad del siglo XXI, la inteligencia artificial hará posible que cualquiera puede viajar al espacio. Dos chicos nacidos en la Luna y tres terrícolas deberán convivir en una estación construida por Japón. Lo que no saben es que su futuro a está decidido por el enigmático “Séptimo Poema”.