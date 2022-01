Emiliano Vecchio, Gino Infantino, Emmanuel Ojeda, Lucas Gamba, Michael Covea y Diego Zabala no iniciaron ayer la pretemporada en Central porque dieron positivo de Covid-19. Mientras que las faltas en Arroyo Seco de Marco Ruben y Walter Montoya se debieron a que ambos son contacto estrecho de personas contagiadas. En estos dos últimos casos, la semana que viene se sumarán si obtienen un hisopado negativo. Los jugadores con Covid-19 se presentarán después de una semana de aislamiento para volver a ser testeados. Debido a los altos niveles de contagio en el país y la región el club decidió no participar en la última semana del corriente mes del torneo amistoso al que había confirmado su presencia en Uruguay. El plantel no se moverá de Arroyo Seco y todos los juegos de preparación serán en la ciudad.