Aldana Lorens, una mujer trans de 35 años, murió el lunes por la tarde luego de haber estado internada durante diez días en el hospital Cullen de Santa Fe. El 24 de diciembre fue trasladada al efector tras recibir un golpe en la cabeza, en el marco de una presunta discusión familiar. Sin embargo, hubo quejas en relación a que el hecho fue notificado a la Fiscalía recién cuando la víctima falleció. La fiscal Celeste Minniti de la Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual, está a cargo de la investigación y ordenó diferentes medidas que mantiene en reserva.

Según pudo saber este diario, el hecho se produjo pasadas las 14, en una vivienda de Chubut al 6700, en el barrio santafesino de Yapeyú. Fuentes del Ministerio Público de la Acusación indicaron que la causa está siendo investigada en el marco del protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres.

El dolor se hizo sentir en las redes sociales. "Travesticidio en Santa Fe. (...) No pregunten más por qué marchamos y exigimos...", escribió en Facebook Pamela Rocchi, ex Coordinadora Provincial Programa Integral de inclusión Trans en la entoces Subsecretaria de Políticas de Diversidad Sexual. "Diez días que nadie supo que Aldana estaba con traumatismo de cráneo, salvo hasta que falleció. Cuando una persona entra a un hospital, por protocolo se debe dar intervención a la policía, más si es por golpes, arma blanca o disparos. A una persona cis esto no le pasaría, a las personas trans, sí", escribió la militante Victoria Ironici en su muro de la red social.

La ministra de Igualdad y Género, Florencia Marinaro aseguró que "cada mujer o persona de la diversidad sexual que muere, obliga a redoblar los esfuerzos para erradicar los femicidios y crímenes por violencia de genero", dijo en medios santafesinos. Y agregó: "Es importante que trabajemos en prevenir las violencias por motivos de género, incluso en espacios de salud. Existen mecanismos del Estado para trabajar en estas situaciones y debemos dialogar más para que funcionen".