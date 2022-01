Desde la Comisión Organizadora del Corso de Flores, de la localidad de Cerrillos, informaron que los suspendieron debido al incremento de casos de Covid, pues consideraron que no debían agravar la situación reuniendo a un gran número de personas. La cancelación del evento también se debió al fuerte temporal de hace tres días generó destrozos e inundaciones en varias viviendas de la localidad.

La intendenta, Yolanda Vega, afirmó que no quieren "tener más fallecidos de los que ya tuvimos, así que asumo toda la responsabilidad de suspender los corsos este año, y también las carpas y otros festejos que prevean congregar a más de mil personas". La Comisión, respaldó a la jefa comunal y mediante un comunicado aseguraron que “no sería permisible de nuestra parte agravar la situación”, ante la tercera ola que ya se instaló en la provincia, y que llevó a que Cerrillos, tenga hasta ayer a 90 personas contagiadas de Covid-19.

En el escrito también contaron que el temporal también incidió ya que quieren sumar, "a la labor municipal de la actual gestión para subsanar y brindar contención social a las familias damnificadas".

Cerrillos iba a llevar adelante la edición 116° del Corso de Flores, uno de los más antiguos de la provincia de Salta. Además, es uno de los más convocantes, junto a Orán y Rosario de Lerma, ya que reúnen a miles de personas. Sin embargo, Rosario de Lerma, comunicó que realizará el Desentierro del Carnaval el 9 de enero próximo, como estaba estipulado.

La decisión, que se empezó a conocer en las primeras horas de ayer, contó con el respaldo de distintos legisladores del municipio. Ese fue el caso del diputado provincial Luis Albeza, quien dijo a Salta/12, que se encontraba en absoluto acuerdo con la suspensión, pues la provincia sigue registrando grandes incrementos de contagiados.

Contó que previo a tomar la decisión, desde la Comisión se tuvo en cuenta la opinión del gerente del Hospital Público Papa Francisco, Daniel Mamaní, quien les recomendó que no debían realizarlos. Si bien, el nosocomio está en la capital salteña, funciona como centro de referencia para Cerrillos, que se ubica a 16 kilómetros al sur de la ciudad de Salta.



Considerando que cada municipio suele tener sus propios corsos, Albeza sostuvo que la decisión que se dio desde Cerrillos puede contribuir a que "otros municipios lo tomen como ejemplo" para tomar medidas similares y así, prevenir que la gente se aglomere. "Es muy difícil para las autoridades lograr un control de los distintos eventos por la naturaleza de lo que el corso representa", expresó, en relación a la cantidad de familias que sale a las calles para ser parte de la tradicional fiesta.

El legislador provincial dijo que la organización de grandes eventos, no terminan colaborando a la tarea que viene realizando la sociedad y los gobiernos "para lograr que la pandemia no siga avanzando". En ese sentido, celebró que el Ministerio de Salud provincial, ya contabilice más de dos millones de dosis de vacunas aplicadas en Salta, de las cuales 1.082.338 corresponden al primer componente, 814.479 al segundo, 110.928 al tercero y 1742 son de aplicación única.

"Es todo un esfuerzo económico y logístico" para el personal sanitario de Salta, manifestó. "Todo ese esfuerzo tiene que ser valorado y acompañado con medida que ayuden a que la situación no se relaje", agregó, reiterando su conformidad con la cancelación.

No obstante, lamentó que todo el circuito económico que se genera a través de los corsos, no pueda llevarse adelante con normalidad, pero "a la hora de poner eso en la balanza, la decisión es que no debe darse (alguna actividad) a costa de la salud de los salteños".

Quien también se pronunció a favor de lo decidido por la Comisión, fue el concejal Adrían Ustarez, quien relató que desde hace tres semanas, los organizadores venían analizando la situación que se iba dando en el municipio. "Fue correcta la decisión", afirmó, dado que ayer se sumaron 61 nuevos casos de Covid, y aún restan contabilizar los casos de quienes no se hicieron los test y se aislaron de manera preventiva.

Ustarez dijo que la situación se tornó preocupante en las últimas semanas, por lo que indicó que cada una de las medidas que se tomen desde los lugares de poder, tienen que priorizar el cuidado de la salud de los vecinos y vecinas. A ello, también dijo que "la gente tiene que tomar sus precauciones y tener los recaudos necesarios". "Desde el Concejo Deliberante apoyamos la medida (de la Comisión) porque cuida la salud de las personas", expresó.

Orán pospone el arranque, San Carlos posterga el festival

Ayer a última hora se conoció que la comisión organizadora de los Corsos Color de Orán decidió en común acuerdo con los rerepsentantes de las agrupaciones e individuales, posponer el inicio del evento, a la espera de lo que decidan las autoridades provinciales y municipales.

En tanto el Festival folclórico de la localidad vallista de San Carlos que se iba a realizar este fin de semana, quedó postergado para más adelante, según informaron desde la municipalidad. Por el contrario, la Feria de los Artesanos que se realiza en paralelo con ese evento, si se hará, ya que no produce aglomeraciones masivas como el festival.