TEATRO

¡Cuidado!

En un mundo lleno de contrariedades, inocencia, acidez, conformismo y rebeldía este payaso es un verdadero vengador de los adultos. No es tonto, ni ingenuo, ni fácil de digerir. Los malabares, la magia, los equilibrios y la globología son la excusa, Dios, la política, la muerte, las drogas, el poder, la falsa modestia, el amor, los ideales y el conformismo son la razón para reír. Su misión en este mundo es despertar almas desprevenidas. Con el subtítulo de Un payaso malo puede arruinarte la vida, se presenta como un espectáculo que muestra a un payaso auténtico, rompiendo con todos los códigos tradicionales de los clowns, en su lucha por entretener sin estupidizar y sobrevivir en el intento. El legendario payaso Chacovachi vuelve a Villa Gesell despues de una década, acompañado por Maku Franchulini, que a su vez estelariza el otro espectáculo que ambos presentan en Pinamar, Metro y medio.

Lunes a las 21.30 y 23, en el Circo del Aire, Calles 113 y 3, Villa Gesell. A la gorra.

Un testimonio

El Periférico de Objetos (1990-2009) fue un grupo de teatro paradigmático, único en la escena experimental argentina. Si bien existen papers y trabajos que analizan su obra, el grupo en sí no dejó su memoria por escrito. Escrito por Emilio García Wehbi –director del colectivo junto a Daniel Veronese y Ana Alvarado–, este libro de Ediciones DocumentA/Escénicas es el resultado de un ejercicio que combina testimonio, teoría, anécdota, archivo y poesía. “Wehbi narra lo hallado entre las cenizas diez años después de la desaparición del grupo, pero también encuentra el fuego de ese tiempo en el presente, la suficiencia de aquellos gestos que sobrevivieron al tiempo”, analiza Gabriela Halac, a cargo de la edición de este trabajo fundamental para los amantes de las artes escénicas.

MÚSICA

Nunca encontraré una casa como la que hay en mí

Dos años atrás, cuando comenzó la pandemia, Litto Nebbia no se quedó quieto y comenzó a realizar shows online, de los que compiló lo mejor para el disco Siempre en sábado (2020). El año pasado no fue menos y, después de un trabajo instrumental –confirmando su condición de cinéfilo– dedicado a la Nouvelle Vague (el delicioso Cuadernos del cine francés), terminó editando un album mayormente integrado por canciones compuestas y grabadas durante el aislamiento. “Mucha melodía, bastante letra, y gran acento puesto sobre el amor”, es como presenta el propio Nebbia esta colección de dieciséis hermosos temas, de los que sólo tres son rescates: la inédita que lo abre –y lo titula– es de la época de Huinca, “Lo básico de hoy” es un outtake de Demasiadas maneras de no saber nada (1986) y “Quien es quien para cada quien” es otro inédito de mediados de los ’70, que recién asomó anteriormente en Siempre en sábado.

Fugitivo

A cuatro años de su último simple, los rosarinos Killer Burritos por fin volvieron a subir un tema nuevo. Aquella vez, la aparición de “Milagros” (2018) marcó el lanzamiento del cassette Patrulla perdida, que incluyó el otro simple perdido del grupo de César Debernardi, “Medallita” (2017). Este nuevo simple, en cambio, anticipa la salida del próximo disco de la banda, el sucesor de Chico dinamita amor (2015). Compuesto durante la pandemia, principalmente en teclados ya que, como apunta Debernardi, “no tenía una guitarra en casa”, el inminente álbum tendrá diez temas y destino de vinilo. Para los que quieran repasar el repertorio de los Killer Burritos, se recomienda su show en el Festival Satélite, disponible en su canal de YouTube, más de una hora que resume dos décadas de canciones.

ONLINE

1883

Érase una vez en el Oeste. Con esa placa podrían comenzar los episodios del reluciente spin-off de Yellowstone, que viaja hacia el pasado, al año 1883, para narrar los hechos que llevaron al clan Dutton a reclamar la tierra que, tiempo después, se transformaría en el Rancho Yellowstone. El gran Sam Elliott interpreta a Shea Brennan, líder de la expedición a tierras semi vírgenes, acompañado por James Dutton (Tim McGraw), tatarabuelo del personaje interpretado por Kevin Costner en la saga original, que acaba de cumplir cuatro temporadas. Creado por Taylor Sheridan, el desprendimiento –disponible desde mañana en Paramount+– promete tensiones y acciones a la vieja usanza: persecuciones a caballo, tiroteos en pueblos polvorientos y rencillas que conjuran la violencia más salvaje, al tiempo que se narra el nacimiento de una pequeña nación familiar. En breve se viene 6666, cuyo nombre remite al rancho bautizado con ese número. ¿Ya se puede hablar de un multiverso de la piedra amarilla?

Buffy la Cazavampiros

Cuando el largometraje protagonizado por Kristy Swanson se estrenó en 1992, la historia de la adolescente que persigue chupasangres pasó sin pena ni gloria por las salas de cine. Cinco años más tarde, la serie basada en el film, creada por Joss Whedon y con Sarah Michelle Gellar en el rol titular, llegó para vengarse de los fracasos del pasado. La saga televisiva, que llegó a completar siete temporadas y 144 episodios, se convirtió en un auténtico fenómeno de público, generando de paso una ingente cantidad de fans alrededor del mundo. Star+ acaba de subir a sus servidores la serie completa, nueva demostración de que la competencia entre plataformas no se reduce al estreno de producciones nuevas.

CINE

¿Qué vemos cuando miramos al cielo?

La nueva película del georgiano Alexandre Koberidze aparece en todas las listas de los mejores largometrajes de la temporada 2021. No es casual: la imaginación, la originalidad y la potencia cinematográfica forman parte de los cimientos de una película fuera de norma. Disponible en Mubi, el relato comienza con tonos fabulescos, con una joven y un muchacho dispuestos a encontrarse en una primera cita. Pero una extraña maldición lo impide y la mañana del encuentro ambos se enfrentan al espejo y no se reconocen: son otros, completamente diferentes a lo que solían ser. A partir de ese momento, el film se abre a caminos impensados, mientras la ciudad de Kutaisi, ubicada a ambos márgenes del río Rioni, en la exrepública soviética, se transforma en la verdadera protagonista. Los habitantes del lugar (eso incluye a los más simpáticos perros) y sus vidas cotidianas, la pasión por el fútbol y por Messi y un par de cineastas en busca de una pareja le dan forma a un largometraje que se parece a pocos.

La verdad sobre La dolce vita

Dirigido por Giuseppe Pedersoli, nieto del productor Giuseppe Amato, este documental sobre el rodaje del film más famoso de Federico Fellini intenta iluminar las zonas más complejas de la relación entre arte y negocio. La película se basa en gran medida en las cartas hasta ahora inéditas que la madre del director conservó durante décadas. En ellas, Amato y Fellini discuten las desafíos del célebre largometraje. En palabras del documentalista, “este no es un documental sobre mi abuelo, que murió en el ápice de su carrera, sino sobre el numeroso material que encontré. Porque con él nos hacemos una idea de cómo se producían las películas y del dramático desarrollo de La dolce vita”. Estreno en salas.

TV

Romance

La ucraniana Olga Kurylenko (Quantum of Solace, La muerte de Stalin) y el francés Pierre Deladonchamps (El desconocido del lago) son los protagonistas de esta miniserie en seis entregas con la cual la señal Europa Europa abre la temporada 2022. La sinopsis habla de “una historia de amor apasionado que desafía las reglas de la época y que va a alterar la vida de los dos protagonistas para siempre. Un viaje en el tiempo, aterrador y maravilloso, que retuerce las manos del destino y cambia sus vidas”. Más allá de la hiperbólica descripción oficial, lo cierto es que sí hay dos líneas temporales relacionadas: cuando Jeremy consigue trabajo en un club de jazz parisino, la imagen de una mujer tomada en Biarritz 1960 le llama a atención, punto de partida para un romance ida y vuelta en el tiempo y el espacio. El diseño de producción y la reconstrucción de época son dos de los elementos más atractivos desde el punto de vista visual, gancho de un culebrón sophistiqué.

Martes a las 22, por Europa Europa.

Chicago x 3

La franquicia Chicago desembarca a pleno con sus relucientes entregas en la señal Universal TV. A partir de mañana podrán disfrutarse los nuevos episodios de la temporada 7 de Chicago Med, la décima de Chicago Fire y la novena de Chicago P.D. Las creaciones de Dick Wolf, empeñadas en destacar los esfuerzos de los servicios públicos de la ciudad estadounidense, forman parte de un universo en el cual los personajes suelen cruzarse de una saga a otra, con episodios especiales donde las operaciones conjuntas entrelazan las acciones de médicos, bomberos y policías. En breve llegarán los nuevos capítulos de la cuarta pata, Chicago Justice.

A partir de mañana, en diferentes días y horarios, por Universal TV.