La nueva ola de coronavirus tiene como característica principal la alta demanda ambulatoria. Ante el incremento de casos y consultas de personas con síntomas, y con más de 2500 casos diarios en los últimos días, la secretaría de Salud municipal decidió cancelar los turnos programados en los centros de salud, garantizando la atención y dando prioridad a pacientes con síntomas febriles, respiratorios, vacunación contra el covid y síntomas compatibles de coronavirus, como así también la atención a embarazadas, recién nacidos y las urgencias. Según explicaron, los equipos se comunicarán con los pacientes para evaluar la situación y reprogramar el turno. "Si antes los recursos críticos eran los respiradores y las camas, hoy la atención espontánea y el hisopado empieza a ser un recurso crítico", dijo a Rosario/12 el secretario de Salud, Leonardo Caruana. "La cantidad de casos activos es muy importante, por eso es clave la tarea de los llamadores para realizar el seguimiento e intentar acortar la cadena de contagios. La reorganización pasa por fortalecer ese acceso y también plantear que todo recurso tiene su límite", profundizó el funcionario.

La secretaría de Salud municipal decidió reformular transitoriamente la atención programada. El objetivo es que los equipos -que también están atravesando situaciones de enfermedad y aislamiento, sumado a las licencias por vacaciones- puedan garantizar la atención, priorizando la demanda espontánea, el hisopado, la vacunación y las urgencias. Además, aclararon que no se verán afectados los turnos programados y asignados para la atención en psicología, odontología, fonoaudiología y trabajo social.

"En todas las etapas de la pandemia, siempre tuvimos que reformular el sistema de salud y ante contingencias pensar en modificaciones. En la primera y segunda ola lo prioritario eran las internaciones, tanto en camas generales como en camas críticas. Por eso el recurso que tenía más límite, no sólo en la ciudad si no en el mundo, eran los respiradores y las camas de terapia intensiva", puso en contexto Caruana.

"Las características epidemiológicas de este aumento exponencial de casos lo tiene la demanda espontánea a la atención de guardia en un centro de salud y a la búsqueda de una consulta o de un hisopado. Las mayores urgencias son lo ambulatorio a diferencia de lo que fue el primero y segundo brote", agregó.

El funcionario consideró que en este momento la forma de cuidar los servicios de salud es planificando el acceso: "Esto no es sólo responsabilidad del Estado en relación a una organización de la atención, como lo hicimos con la vacunación. No generamos que el primero que llegue se vacune, hubo una planificación para comenzar con los que tenían factores de riesgo, en diversificar los lugares. En planificar el hisopado, los ciudadanos también deben parar la pelota, si hay alguien en la familia que es positivo, los contactos estrechos con síntomas no se hisopan".

Según Caruana, la pandemia nos enseñó que para ir a un club, a un teatro o un evento, tenemos que planificar, y el sector salud no está exento. "Si todos vamos a un lugar, también se saturará. Hay que retomar la clínica, y no poner el hisopado por encima de la prevención y el aislamiento. Sugiero muy fuertemente que se hisope el que tenga la necesidad de hacerlo, si no, primero está la evaluación clínica con el médico de cabecera o el de la obra social y después hisoparse", aconsejó.

Por otra parte, el titular de la cartera sanitaria municipal destacó que la ciudad tiene al 89% de la población vacunada con el esquema completo y el 99% con una dosis. "Venimos con números importantes, y creo que tiene que ver con una historia de desarrollo de la salud pública, con la diversidad de estrategias y la confianza de la propia población en relación a la vacuna", apuntó, para luego señalar: "Tenemos que jerarquizar algunos grupos, sobretodo los más chicos y adolescentes, para colocar la segunda dosis, todavía tenemos porcentajes que debemos incrementar".

Desde Salud informaron que la población puede comunicarse con los centros de salud vía telefónica o por WhatsApp. Y ante cualquier síntoma de covid o urgencias recalcaron que es importante concurrir sin turno previo, de lunes a viernes de 7 a 19, donde se informará en que momento, si es necesario, realizar el hisopado.