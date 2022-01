Dos hombres que esperaban a ser hisopados en el hospital de Tunuyán, provincia de Mendoza, increparon a una médica por la demora en la atención. "Estoy atendiendo sola, casi no tengo tiempo para ir al baño. Me duelen las rodillas, ya no puedo más", explicó la doctora. "Si no estás capacitada para estar las 24 horas parada haciendo testeos, no vengas", le respondió uno de ellos. La escena quedó registrada en un video grabado por otra persona que esperaba en la sala.

"Yo pago todos mis impuestos y vos cobrás de mi plata. ¿Cuánto demorás en hacer el hisopado? ¿Vos hisopás sola?", cuestionó el segundo paciente que se sumó al reclamo.

La doctora, al borde del llanto, le respondió: "No sólo hago hisopados. Tengo que atender y revisar a las personas. A veces, llega gente más grave. Tengo que hacer analíticas, radiografías, derivaciones. No soy un pulpo, no he parado de atender".

El episodio se suma a otras situaciones de maltrato y hasta golpes, como el caso de un médico en el hospital porteño Santojanni, que están recibiendo les trabajadores de la salud en medio del aumento de los contagios.

Otro hecho similar, también en la provincia de Mendoza, ocurrió en el Centro de Salud 60 de Maipú, donde tuvo que intervenir la policía. “Les pedimos por favor solidaridad con el personal que está trabajando al máximo”, sostuvo Fernanda Sabadin, coordinadora de Salud de la Metropolitana Sur.

A su vez, el Gobierno de Mendoza solicitó “a los mendocinos y mendocinas que prime el respeto por quienes hace dos años no paran de trabajar por el bien de la sociedad”.

Desde La Plata, en una carta abierta a la comunidad, la Dirección del hospital Rossi y sus trabajadores se solidarizaron con sus colegas mendocinos y repudiaron los "reiterados episodios de violencia cometidos" contra profesionales de la salud en distintas instituciones.

"Cuando la pandemia se está llevando todas nuestras energías, seguimos siendo ultrajados por individuos violentos", aseveraron y resaltaron que trabajan "con el máximo esfuerzo, atendiendo las consultas de cada paciente, realizando cada hisopado requerido, evaluando a cada contagiado". "Es por eso que exigimos se nos trate con el máximo de los respetos, porque nuestro compromiso es, y siempre ha sido y será, continuar garantizando el derecho a la atención sanitaria", concluyeron.