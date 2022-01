DOMINGO 9

MÚSICA

Mintcho Garrammone Multifacético músico y compositor argentino, vivió y tocó en Brasil durante más de quince años donde se especializó en guitarra baiana y cavaquinho. También toca el bajo, acordeón, pandeiro y bandolim. Integró giras y espectáculos de artistas diversos como Leo Maslíah, Chico César, Daniela Mercury, Rubén Rada, León Gieco y muchos otros. Formó parte de Orchestra Sudaka, proyecto con el que recorrió el mundo. Su música es un viaje en el que todo sucede en un clima festivo donde la razón y la emoción van a alta velocidad. Su eficacia expresiva le permite mezclar choro con milonga, baiones con cumbias y frevos con cuarteto. Desorienta y emociona al público con melodías de una alegría ingenua.

A las 19, en Congo Club Cultural, Honduras 5329. Entrada: $500.

Jazz standards Ricardo Lew, admirado y reconocido por sus colegas, la crítica y el público como uno de los músicos más importantes de la escena musical de Buenos Aires, se presenta junto a Alejandra Martin, una de las mejores voces de Argentina, quien domina el lenguaje del jazz y cautiva al público con su arte y su simpatía.

A las 18.45, en Aldo’s Palermo, Arévalo 2032. Gratis.

ETCÉTERA

Jigoku Weekend El animé y el manga dejaron de ser una simple moda hace muchos años y las fiestas Jigoku (que en japonés significa infierno) son muy esperadas por los fanáticos. Con cada vez más adeptos, este evento es considerado “la Creamfields del animé”. Los cuatro escenarios del Konex estarán disponibles con las actividades favoritas del público otaku. Habrá sorteos, cofres escondidos con premios, torneos de League of Legends, un espacio dedicado al retrogaming con consolas de Atari y Playstation, y competencias de diversos juegos. Además, el show contará con la participación de los youtubers Meri Yapura y Boffe y también habrá lugar para competencias de cosplay.

A las 14, en el Centro Cultural Konex, Av. Sarmiento 3131. Entrada: desde $800.

TEATRO

Filofobia Una payasa. Una cita. La llegada de un incipiente amor que quiebra los confines entre la realidad y la fantasía. Un remolino que se agolpa en la puerta y el juego de reinventar las circunstancias del encuentro amoroso, como en un loop. La obra está escrita por Mariana Brusse y Catalina Ducos López.

A las 20, en el Centro Cultural Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis (con reserva previa).

Sólo llamé para decirte que te amo Patricia vive con sus hijos mellizos, su madre, su hermana y la novia de uno de los hijos. Ella lleva la casa adelante. Hoy recibirá un llamado que cambiará su vida para siempre. Después de una exitosa gira en Barcelona, la obra de Nelson Valente vuelve a Buenos Aires.

A las 20.30, en el Teatro Picadero, Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857. Entrada: $1500.

LUNES 10

CINE

Diciembre Un objeto hallado en Buenos Aires cruza a Alejandro y Soledad, un periodista y una joven nacida el 20 de diciembre de 2001. A partir de ese encuentro, ambos recorren la ciudad de Buenos Aires y el conurbano develando las huellas de un 2001 barrido debajo de la alfombra por gran parte de la dirigencia política de los años que siguieron. Diciembre es una película documental que ofrece tres puntos de vista del acontecimiento político, social y económico más importante de la historia argentina reciente: diciembre desde arriba, diciembre en la calle y diciembre desde abajo. Tres perspectivas contadas por sus protagonistas. El largometraje está producido por Alejandro Bercovich y César González.

Disponible a través de Cine.ar

La profundidad de las cosas La película de Cecilia Estalles recopila registros audiovisuales a lo largo de once años sobre Susana, su abuela, quien desde 2014 tiene Alzheimer. A través de filmaciones caseras se registra el vínculo entre abuela, madre e hija, que se va transformando con el tiempo y el avance de la enfermedad. Dice su realizadora: “La incertidumbre y la certeza de la muerte, al igual que una tormenta o un rayo inesperado que irrumpe en el medio de un bosque. La vida acercándose al final empieza a parecerse cada vez más a un paisaje; algunos días en absoluto silencio y calma, otros días con viento fuerte y sonidos estruendosos desde el núcleo. La muerte próxima de mi abuela es un hecho, como la de todos. Está hermosa, cada vez más cerca de su esencia, cada vez más cerca de la naturaleza”. Estalles trabajó en Fundación PH15 como laboratorista y docente. Además es co-fundadora de M.A.f.I.A. y una de las impulsoras del proyecto del Archivo de la Memoria Trans Argentina.

Disponible a través de Cine.ar. Gratis.

Fraylandia Eso dice el cartel en la entrada de un antiguo parque de diversiones en la ciudad Fray Bentos, donde la compañía finlandesa Botnia/UPM estableció una planta de celulosa ultramoderna, la más grande del mundo. El documental es testigo del conflicto que se desató entre ambas orillas del Río Uruguay a través de las historias de vida de sus personajes, especialmente la de Mirta, una mujer de Fray Bentos que se debate entre las cartas de amor de un ex empleado de la planta que volvió a Europa, y un inminente nuevo amor. La protesta bloqueó el puente internacional que une Uruguay y Argentina por cinco años y la Corte Internacional de La Haya finalmente falló a favor de la planta. Sin embargo, algunas heridas todavía están abiertas. El largometraje está dirigido por Sebastián Mayayo y Ramiro Ozer Ami.

Disponible a través de comunidadcinefila.org

Premio argentino A quince años de la primera edición del Premio Argentino a las Artes Visuales que dio origen al Espacio de Arte y en vísperas de cumplir sus treinta años, la Fundación OSDE lanzó una nueva edición del Premio, con el propósito de estimular a las nuevas generaciones de artistas de todo el país. En las salas del Espacio de Arte pueden verse las obras seleccionadas, entre las que se encuentran las dos ganadoras de la cuarta edición.

Hasta el 22 de enero en Fundación OSDE, Arroyo 807. Gratis.

MARTES 11

ARTE

Las oportunidades Curada por Paola Vega, esta muestra colectiva presenta dos exhibiciones. Ambas reflejan cómo el artista se impregna de otros universos ligados a las artesanías y a los oficios. El eje es la idea transversal de la relación entre el arte y el oficio. “Las oportunidades presenta a un grupo variado de maravillosos artistas, entre los cuales se pueden destacar tres núcleos principales. Uno de ellos son los artistas que utilizan el oficio en la realización de su obra. Otro está compuesto por artistas que tienen un oficio como modo de ganarse la vida y que por otro lado, trabajan en obras con otra materialidad”, cuenta la curadora. La sala J alberga obras de Ana Sokol, artista y peluquera destacada.

En el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

Los susurros de la luz En una carta, Juana Butler agradece de haber tenido la posibilidad de gozar de su mundo interno. Con pasión describe que la música y la meditación la llevaron al color, el automatismo al ritmo, y la emoción a la luz. Desde pequeña, Juana supo que lo suyo era la pintura, ese amor indescriptible que vivió con pasión toda su vida. Tomó clases con su tío, el gran pintor Horacio Butler a los 14 años y más tarde en la Academia Nacional. Mediante formas orgánicas, que danzan en la tela, iluminadas a veces por detrás, otras con luz plena, otras por sectores, dando un efecto por momentos de recuerdo, por otros onírico, las pinturas de Juana Butler invitan a la contemplación. Las imágenes dan la sensación de aparecer y plasmarse, contundentes. Nos transmiten un clima caluroso, como de una tarde de verano en el campo cuando vemos todo fuera de foco por las altas temperaturas.

Hasta el 25 de febrero, en Calvaresi Contemporáneo, Defensa 1136. Gratis.

La sangre de la tierra Jimena Brescia traza, a partir de sus obras, nuevas arqueologías de memoria erigidas sobre los restos del descarte de la sociedad del consumo. Es que el modo de construir sus esculturas, sus collages, sus performances y sus dibujos/objetos es a través del rescate de materiales abandonados, encontrados en la calle o en una obra en construcción para darle nuevas vidas, otras oportunidades, un nuevo recomienzo continuo. Sus operaciones estilísticas son absolutamente intuitivas, buscando porosidad en la forma de emparentar materiales, imágenes y formas. El resultado de esos parentescos –muchas veces forzados y hasta contrapuestos al mejor estilo warburgiano– son obras de apariencia fuerte, erguidas y poderosas pero que en su gesto mínimo nos devuelven imágenes frágiles y sensibles que evidencian lo personalísimo de la acción.

Hasta el 29 de enero, en Pabellón 4 Arte Contemporáneo, Ramírez de Velasco 556. Gratis.

FOTOGRAFÍA

Premio a la trayectoria Se expondrán las obras de los artistas premiados en la última edición del Salón Nacional de Artes Visuales. Se trata de un certamen organizado por el Palais de Glace que se realiza de manera ininterrumpida desde 1911. Además del Premio Nacional a la Trayectoria Artística, la edición 2020/21 del concurso otorgó el Premio Salón Nacional de Artes Visuales. Las obras adquisición del Salón Nacional integran el acervo del Palais de Glace, mientras que las obras del premio a la trayectoria pasarán a integrar la colección del Museo Nacional de Bellas Artes.

Hasta el 27 de febrero, en el Museo Nacional de Bellas Artes, Av. Del Libertador 1473. Gratis.

MIÉRCOLES 12

CINE

Amores de película Con este nombre inaugura el ciclo dedicado al cine independiente argentino. Cada noche y al aire libre podrán disfrutarse diferentes obras destacadas de realizadores de distintas generaciones que se aproximan a los vericuetos del amor. La primera película que se proyectará es la comedia Las Vegas, de Juan Villegas. El director enhebra situaciones en las que los comentarios venenosos y los evidentes celos están a la orden del día. Diálogos dichos con la precisión quirúrgica que pide toda comedia. Entre ese chicaneo nace el tallo de una melancolía que Laura y Santiago florean con complicidad. El film es protagonizado por Pilar Gamboa, Santiago Gobernoni, Camila Fabbri y Valentín Oliva (Wos).

A las 20.30 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

MÚSICA

Raúl Lavié El icónico cantante inaugura un nuevo espacio en Bebop Club: los miércoles de tango, con importantes figuras del género. Artista de reconocimiento Internacional y gran cantante argentino, Lavié se ha presentado en los teatros más importantes del mundo. Realizó giras con Tango Argentino durante diez años de éxito en ciudades como Londres, París, Japón, etc. Este espectáculo recibió muchos reconocimientos, así como cuatro nominaciones para los premios Tony, realizó giras latinoamericanas y en Japón con Astor Piazzolla. Protagonizó grandes comedias musicales como El hombre de La Mancha, Víctor Victoria, Annie, Zorba el griego, El violinista en el tejado, La jaula de las locas, entre otras. Es ciudadano ilustre de la Ciudad de Bs As, ciudadano ilustre de la Ciudad de Rosario, huésped de honor de Roma, visitante ilustre de la Ciudad de Los Ángeles y de Japón. Canto en el Teatro Colón de Buenos Aires en varias oportunidades. Este miércoles se presentará con Rodolfo Mederos Trío.

A las 20.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $1100.

TEATRO

Fresa y chocolate Esta puesta en escena renovada por Leonardo Gavriloff a cargo de La Pluma Teatro, es una actual mirada a un mágico mundo conceptual donde con un espacio minimalista y limitado por una soga y dos sillas plantea el límite simbólico del encierro, la distancia y la imposibilidad de decir y sentirse libre en su propio lugar o entorno. Además de resignificar la estructura limitante de un régimen, provoca la idea de respeto a las igualdades o a las diferencias en un sentido cultural, sexual, político, religioso y también revolucionario, con la idea de ir dejando de lado el impuesto machismo provocado por el patriarcado a nivel mundial en todos los tiempos. La Pluma Teatro surge como propuesta innovadora de reflejar contenidos estéticos en las distintas artes del espectáculo, utilizando las palabras de escritores y dramaturgos latinoamericanos para tratar temas referidos a los pueblos originarios y temas ligados al respeto e integración de las distintas miradas culturales y sociales que buscan definir una identidad propia respetando las diferencias y el verdadero latir americano.

A las 21, en Bar de Fondo Cultural, Julián Álvarez 1200. Entrada: $700.

ARTE

Cristales nórdicos La Embajada de Suecia donó en 1956 estas obras que forman parte de la colección permanente del Museo Nacional de Arte Decorativo. Diseño puede definirse como el proceso de adecuación formal de un objeto, etimológicamente deriva del italiano disegno: dibujo. Consiste en la prefiguración mental –mediante bocetos y planos– de la solución a la forma: condicionada a su vez por el uso, los métodos de fabricación y el resultado estético final. En pleno auge del movimiento moderno, los diseñadores de los ‘50, fueron influenciados por los postulados de la Bauhaus –Walter Gropius, Marcel Breuer, Mies van der Rohe– y por los finlandeses Eliel Saarinen y Alvar Aalto, descartándose los estilos historicistas en beneficio de formas antropométricas, funcionales y sintéticas. Los nuevos diseños buscaron inspiración en el contexto estético sobreviniente: polímeros y formas moleculares, aerodinamismo, carrera espacial y ciencia ficción, pero también en texturas rústicas naturales como rocas, hielo, algas, cortezas o nervaduras que se plasmaron en textiles, vidrios y cerámicas.

En el Museo Nacional de Arte Decorativo, Av. del Libertador 1902. Gratis.

JUEVES 13

TEATRO

Precoz Una madre y su hijo adolescente circulan en una geografía incierta y hostil. Algo de la endogamia entre ellos no cede y es el Estado el que aparece para reclamar a la madre sobre los cuidados al hijo. Pero no los ayudan, no los contienen: solo observan con indiferencia su vínculo intenso. Ellos se debaten entre la ternura y la locura, caminan sobre los márgenes y se relacionan afectivamente con el mundo de un modo torpe y mimético. Bordeando los límites del amor insano, la soledad y el desprecio de la sociedad, juntos son dinamita: separados, no son nada. Precoz es una obra basada en la novela homónima de Ariana Harwicz, dirigida por Lorena Vega y las actuaciones de Julieta Díaz y Tomás Wicz.

A las 20.30, en Dumont 4040, Santos Dumont 4040. Entrada: $1300.

MÚSICA

Paula Maffía La Cantautora se presenta en el marco del programa Música Argentina para el Mundo, iniciativa del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo y Deportes para apoyar a la industria musical y promover su desarrollo. Nacida en 1983, Maffía tiene una admirable carrera musical. En 2001 formó su primer proyecto musical de su autoría, un trío punk femenino llamado Acephala, mientras reemplaza permanentemente a Roxana Amed como cantante de Viva Zapata, una banda de avant-rock. Con el correr de los años, siempre con su proyecto solista en paralelo, formó la petit orquesta de rock La Cosa Mostra para acompañar sus propias composiciones, y la orquesta de señoritas Las Taradas con quienes revitaliza repertorio olvidado de los años ‘40 y ‘50 de todo el mundo. Con estas últimas ha tocado en los escenarios más prestigiosos de la escena porteña como Niceto Club, Konex, Teatro IFT, ND/Ateneo, Boris Club, Café Vinilo, CAFF y Sala Siranush, entre muchos otros.

A las 20, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis (con reserva previa).

Parador Konex Vuelve el festival que dura tres meses para alegrar el verano en Buenos Aires. Locales y turistas son bienvenidos para disfrutar de este patio emblemático de la ciudad y empezar el año con la energía renovada. La temporada se inicia de la mano de Marilina Bertoldi –en formato solo set– y Los Besos, la banda liderada por Paula Trama.

A las 19, en el Centro Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $1200.

Boom Boom Kid Después del clásico de navidad que funciona casi como cábala anual, la banda se estará presentando nuevamente para festejar su cumpleaños. Además estrenarán oficialmente su nuevo single “Mandala”.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $800.

Paris Jazz Club El show consiste en un repertorio de jazz que Sidney Bechet supo llevar a París desde New Orleans alrededor de 1930 en barco, puesto que aún la tecnología de aviones no era lo suficientemente segura. El compositor, clarinetista y saxofonista Sidney Bechet, nacido en New Orleans, ha sido un gran referente musical en las bandas sonoras de Woody Allen como la tan reconocida apertura de Medianoche en París.

A las 19.30, en Thelonious Club, Nicaragua 5549. Entrada: $1400.

ARTE

2001: Memoria del caos A través de fotografías, instalaciones y videos, la exposición retrata y trae al presente las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, veinte años después. Curada por Verónica Mastrosimone, cuenta con la participación de fotoperiodistas y artistas que aportan sus particulares miradas sobre un momento bisagra en la historia del país. Reasumir la capacidad de observar, la decisión de no olvidar, seguir buscando en el archivo la historia viva. El 2001 coincide con el momento de cambio en la materialidad de la captura de imágenes, de lo analógico a la virtual, veinte años de guardar un material sensible no sólo a la luz y el clima.

Hasta el 23 de enero, en Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985 . Gratis.

VIERNES 14

CINE

Isabella es la nueva entrega de “Las Shakespeareadas”, que elaboran ficciones contemporáneas basadas en los roles femeninos de las comedias de William Shakespeare. En esta oportunidad, Mariel (María Villar) es una actriz de Buenos Aires que intenta obtener sin éxito, a lo largo de años de audiciones, el rol de Isabella, la heroína de la comedia problema Medida por medida. En el cruce entre la frustración y una idea del éxito, Mariel se encuentra una y otra vez con Luciana (Agustina Muñoz), una antigua compañera de teatro que actúa como una suerte de sombra brillante, un destino que no puede evitar, que la ilumina y encandila al mismo tiempo. La película inaugura su segundo mes consecutivo en cartel.

A las 20, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $300.

Bazofi Malba será nuevamente sede del festival de rarezas de la Filmoteca Buenos Aires, un evento cinéfilo por excelencia, que se caracteriza por exhumar films que son extraordinarios en muchos sentidos. Este viernes se proyectará El túnel de las pesadillas. Un hombre con poderes psíquicos es reclutado contra su voluntad para colaborar en un experimento científico que permitiría introducirse en los sueños ajenos. Además de contar con un elenco irrepetible, es una de las mejores y menos vistas películas fantásticas de tema onírico –donde la amenaza ya no era exterior sino interior–que irrumpieron desde el éxito de Estados alterados y Proyecto Brainstorm. Esta función se realiza en asociación ilícita y promiscua con el Cineclub Nocturna, programada por Christian Aguirre.

A las 22, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $300.

MÚSICA

María Ezquiaga Los viernes la música será protagonista de los patios del Recoleta con el ciclo Amor Desenchufado, una serie de conciertos acústicos. La primera fecha se presentarán la solista María Ezquiaga (fundadora de Rosal) y el multifacético Dennis Smith. Ezquiaga cantó por primera vez sobre un escenario al lado de Sergio Pángaro en Baccarat, con su voz de corista. Convertida en una de las cantantes esenciales del indie porteño post 2000, construyó junto a sus compinches Ezequiel Kronenberg y Martín Caamaño un cancionero perdurable con una admirable coherencia lírica, que desembocó un par de años atrás en dos breves EPs de despedida. Actualmente se encuentra presentando su debut como solista.

A las 19, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

Cantar con el corazón En este ciclo, las suaves melodías pop de Rosario Ortega se entrelazarán con el sentimiento más urbano del blues de garage de Las Sombras, la sensibilidad de un nuevo soul con An Espill, las sonoridades del indie y la música urbana con Florian, Santi Celli y la nueva canción de Sofía Campos. Santiago Celli es un músico y compositor argentino que formó parte de Salvapantallas. El dúo integrado con Zoe Gotusso desde 2016 había logrado instalarse indiscutiblemente dentro de la nueva escena musical argentina y acababa de lanzar SMS cuando, en agosto de 2019, decidió anunciar su separación con una extensa gira de despedida por Argentina, Chile y Uruguay a la que llamaron Hasta luego. Celli dio a conocer su proyecto solista con su primer single, "Sincero", una semana después de su último show con Salvapantallas, el 2 de noviembre de 2019, Teatro Ópera.

A las 21, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis (con reserva previa).

Gilada Por primera vez en los barrios porteños, la banda sube al escenario de Niceto Bar. Manu Barrios, bandoneonista de la Fernández Fierro, junto a Rocío Sánchez en sintetizadores y Guido Gómez en batería, presentan su nueva banda. Gilada nació en Claypole en 2021 y propone un sonido innovador de composiciones con base en la música argentina, pasando por el rock y el jazz en formato de power trío.

A las 20, en Niceto Bar, Niceto Vega 5507. Entrada: $800.

SÁBADO 15

MÚSICA

Santiago Motorizado El cantante y compositor de El Mató a un Policía Motorizado presenta sus sensibles canciones de amor y la experiencia única de la banda sonora de Okupas, donde amplía su universo sonoro recorriendo géneros como cumbia, folklore, baladas, tango y rock. Cuenta Santiago sobre el proceso de creación: “Tuve que componer todo de cero y abordar géneros inexplorados hasta ahora. Me divierte porque el contexto de Okupas lo pedía. Hay mucho rock, con una estética apoyada en el rock clásico, más retro. Y después hay ritmos tropicales, algo raro para mí porque nunca los había hecho. Componer la banda de sonido me animó a ir más allá, porque soy tímido como para experimentar lejos de mi zona habitual".

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $1500.

Poseidótica La banda comienza el año con un show sideral en el Anfiteatro del Parque Centenario. Presentarse al aire libre en un lugar emblemático de la Ciudad de Buenos Aires será un acontecimiento histórico en la extensa trayectoria del grupo de rock instrumental y psicodélico. La legendaria banda que se encuentra cumpliendo 21 años realizará un repaso por lo más destacado de su repertorio tocando temas de sus 4 discos y su último single “Æon”, además de adelantar algunas canciones de su quinto álbum de estudio que será lanzado en 2022.

A las 20, en Parque Centenario, Leopoldo Marechal 832. Entrada: $850.

Coleman acústico Con su guitarra acústica, Richard Coleman presenta las canciones de toda su carrera tal “como nacieron”. Guitarrista, compositor, cantante de rock. Uno de los personajes más relevantes del rock argentino a partir de la década de los años 80: además de sus bandas y proyectos solistas, tocó con Charly García, Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati y Andrés Calamaro entre otros. En 1990 junto a Horacio “Gamexane” Villafañe formó Los 7 Delfines, con quienes editó 10 discos entre 1992 y 2008. Entre 2000 y 2004, vivió en Los Ángeles. A partir de 2005 se sumó a los proyectos de su amigo Gustavo Cerati, como guitarrista de su banda y co-autor de varias canciones de los discos Ahí vamos y Fuerza natural.

A las 21, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $1600.

Nicasia Sessions Todos los sábados y domingos del mes de enero se podrá disfrutar de manera gratuita de una programación de alto nivel con conciertos de jazz en la terraza del restaurante. Dos generaciones y dos universos musicales juntos para celebrar la música. Padre e hijo buscarán entrelazar los estilos que marcaron sus vidas y, como en toda buena convivencia, el jazz y el blues harán lugar en la mesa para que teclas, voces, funk y hip hop decoren una noche única.

A las 18.45, en Aldo’s Palermo, Arévalo 2032. Gratis.

CINE

El perro que no calla Filmada en blanco y negro, el largometraje no se construye como un relato tradicional en tres actos. A través de hechos puntuales, el film retrata la transformación de la vida de Sebastián a lo largo de varios trabajos y el hallazgo del amor, en espejo con un mundo que también muta y que hasta coquetea con un posible apocalipsis. El sexto largometraje de Ana Katz se adentra en una zona conocida por los seguidores de su filmografía detrás de cámaras: un costumbrismo extrañado, ligeramente excéntrico, bañado por la posibilidad de lo inesperado. Pero hay algunas diferencias en relación a sus anteriores películas, como Sueño Florianópolis o Mi amiga del parque: el blanco y negro exquisito, el protagónico de su hermano Daniel Katz y un uso llamativo de la elipsis narrativa. Con una fotografía soberbia, ecos a Spike Jonze y una sensibilidad como marca registrada, Katz navega entre el humor, el duelo y una suerte de epifanía pandémica.

A las 20, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $300.

TEATRO



El mar de noche En el cuerpo de Machín desemboca este texto algo penumbroso; lo vuelve materia, con un humor áspero, con desgarro y piedad. El mar de noche es un grito ahogado. El desamor diseccionado. La soledad escandalosa con la que se topa un hombre lejos. La espera y su agonía. Los intentos antes de hundirse. El silencio que retumba después de cada palabra. No poder nombrar, porque lo que queda cuando el amor se ha retirado es un campo arrasado, escombros, la nada, un hueco. En ese vértigo se mueve Machín, acompañado amorosamente por Guillermo, Romina, Gastón y un equipo que, en silencio, construyeron un espectáculo de una intimidad incómoda y bella. Esta obra será consuelo de solitarios y desesperados. A los insomnes, a los abandonados, los tristes, a los sobrevivientes del amor, probablemente, les de consuelo. Está dirigida por Guillermo Cacace y basada en un texto de Santiago Loza.

A las 20, en Teatro Picadero, Pasaje Santos Discépolo 1857. Entrada: $1800.

