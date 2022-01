En el marco de la causa por la desaparición forzada de Franco Casco, por la que están siendo juzgados 19 policías, la defensa de uno de los acusados aseguró en otros medios que accedieron a videos en los que se ve al joven caminando en la vía pública, el 8 de octubre de 2014. También solicitaron que se habilite feria para que el comisario de la seccional 7 -donde Franco estuvo detenido- pida la excarcelación. Ante ello, el querellante Salvador Vera aseguró que esas imágenes ya estaban en el expediente, por lo que sostiene que "es falso que son nuevas". También negó que la fiscalía los haya ocultado (como planteó la otra parte). Y agregó que es "falaz" decir que es Franco el del video, ya que sus padres declararon que no era él y tampoco se pudo determinar eso en las pericias realizadas durante los primeros momentos de la investigación.

En el juicio, la Fiscalía Federal y las querellas indicaron que en septiembre de 2014 Franco llegó a Rosario para visitar familiares, y que el 6 de octubre se disponía a volver a Florencio Varela, en tren, cuando fue detenido en al comisaría 7. Desde entonces, no se supo más de él hasta que su cuerpo fue encontrado en el río, más de veinte días después.

Los imputados, en tanto, sostuvieron durante sus indagatorias que fue detenido el 7 de octubre y liberado esa misma noche. La última audiencia de juicio se realizó el 28 de diciembre pasado, y ante la feria judicial, el debate continuará el 8 de febrero. Esta semana algunos medios expusieron videos donde la defensa de comisario expresa que se ve al joven en la vía pública, el 8 de octubre.

Al respecto, Vera indicó que esas imágenes constan en el expediente desde que la causa se inició por búsqueda de paradero en la justicia provincial. "No, esa persona que sale en el video no camina como mi hijo, el jean que tiene puesto no es el que le regalé. Mi hijo corría de otra manera. Estoy segura que no es, por la forma de caminar", reza la declaración de Elsa, la madre de Casco -fallecida en 2016-, del 11 de diciembre de 2015. Cinco días después, Ramón, su papá, tampoco lo reconoció en el video, porque "tenía el pelo más largo"; y aseguró que la ropa que vestía esa persona no la había visto nunca.

Además, se indicó que en febrero de 2015, se solicitaron mejoras de los videos, y que consta un informe de marzo de ese año que expresa que "las mismas fueron insuficientes para establecer que los masculinos se traten de la misma persona".

Para el querellante, "es grave la difusión de esa información como verídica porque pone en situación de revictimización al padre de Franco"; y "en cuanto al eventual ocultamiento planteado, a esta querella le resulta por lo menos rara esa alegación de la defensa, porque no creemos que ningún funcionario judicial en una causa como ésta pueda ponerse en situación de falta. No creemos que eso sea cierto. Todo esto resulta una serie de relatos muy parciales y mendaces".