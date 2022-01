El gobernador Omar Perotti siguió ayer con sus críticas a la oposición por no haber aprobado el Presupuesto 2022 y haber postergado su tratamiento para febrero. Aseguró que reconducir el presupuesto del año pasado "no es una tarea simple" y advirtió que "habrá demoras" en los pagos. "No tener presupuesto es lo peor que le puede pasar a un Ejecutivo. No es bueno trabajar sin presupuestos, tenemos que realizar pagos importantes", afirmó el gobernador. Y recordó que "nos aprobaron la Ley Tributaria modificando la distribución primaria del inmobiliario que supone una reducción de 1.500 millones de pesos", dijo Perotti. Agregó que "trabajaremos con el presupuesto del año pasado, no nos la han hecho fácil, el primero lo hizo la oposición, el tercero no lo votaron. Hagámosle más fácil la vida a la gente, lo necesita", concluyó.

En declaraciones a LT9, Perotti reiteró que haber dejado a la provincia sin presupuesto "es una señal muy grave”. Y reiteró que en la Legislatura de la provincia sucedió "lo mismo que en el Congreso, donde los diputados de la UCR y el PRO voltearon el presupuesto nacional". El mandatario apuntpo que eso “fue algo muy malo, y ahora tenemos el mismo mal ejemplo en la provincia de Santa Fe”, acusó el gobernador.

La oposición, sobre todo el interbloque de la UCR habia respondido mediante un comunicado en el que había manifestado su "profunda preocupación por la línea comunicacional del Gobierno Provincial, expresada a través de funcionarios de primera línea, intentando culpar a la oposición por la falta de sanción de ley de Presupuesto 2022 antes del 1 de enero, con argumentos falaces desconociendo la necesidad de consolidar el diálogo político a través de ambos poderes y los representantes democráticos elegidos por el ‘pueblo´ para tal fin, tratando además de imponer criterios unilaterales y discrecionales que atentan contra los intereses del conjunto de los santafesinos”.

Y agregaban que "durante los dos últimos años los gobiernos locales tuvieron que afrontar distintas situaciones críticas y muchas veces no recibieron el acompañamiento esperado de la provincia, sobre todo en lo que refiere a la distribución de programas y recursos para afrontar erogaciones extraordinarias por la pandemia que no llegaron para todos por igual”.

Por su lado, el presidente de la Cámara de Diputados Pablo Farías había asegurado que "no rechazamos el proyecto, tenemos diferencias. Hay un pedido específico” de los intendentes Rosario Pablo Javkin y de Santa Fe Emilio Jatón para actualizar el Fondo del Conurbano que “ha quedado absolutamente desactualizado”, dijo. “El gobierno se tiene que poner al día con municipios y comunas por fondos atrasados”.

Perotti lo desmintió: “No hay deudas con los municipios. Y quienes reclaman eso dejaron a la provincia (en 2019) con deudas atrasadas con municipios y comunas de cuatro y cinco años por el fondo de obras menores y fondos de financiamiento. Hoy, estamos en la mayor transferencia en la historia de recursos a municipios y comunas”. “Más allá de la intencionalidad política –dijo el gobernador-, lo que llama poderosamente la atención es que el presupuesto se apruebe por unanimidad en una Cámara y después sea rechazado en la otra”.