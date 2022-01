Luis Contigiani se sumó al equipo del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación que conduce Julián Domínguez. Tras bajar su candidatura a diputado nacional en las últimas elecciones, el ex ministro de Producción de Santa Fe se sumó a las filas del oficialismo nacional como secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional. Su ex compañero de fórmula, el radical Jorge Boasso se expresó en redes sociales: "Vieron que no era por el afiche (Contigiani dejó su candidatura cuando Boasso puso en las calles un afiche con Cristina Kirchner con un traje a rayas) era por un cargo", acusó.

Además de Contigiani, el ministro Domínguez dispuso que el ingeniero agrónomo Matías Lestani se haga cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en lugar de Jorge Solmi. Solmi pasará a encabezar la restituida Secretaría de Relaciones Institucionales, que había sido eliminada por el gobierno anterior. Por su parte, el productor Jorge Ruiz será designado Jefe de la Unidad Gabinete de Asesores.

Domínguez también convocó al ingeniero agrónomo Mariano Garmendia como nuevo titular del INTA, y a Gervasio Bozzano en la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (Diprose).