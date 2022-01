El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, rechazó el pedido de recusación que había presentado en su contra el exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI Juan Sebastián De Stéfano, en el marco de la causa de la "Gestapo" macrista que investiga la existencia de una "mesa judicial" bonaerense para espiar y perseguir a dirigentes sindicales. A la vez, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se presentó como querellante en representación de los dirigentes de Astillero Río Santiago, al considerar que la causa por coacción que pesa sobre los trabajadores de ese ámbito "fue armada" por un sector del poder judicial y otro del poder político.

"Debo señalar que los supuestos invocados" en la recusación de De Stéfano "en modo alguno implican la existencia de circunstancias objetivas que razonablemente permitan suscitar la existencia de temor fundado de parcialidad, tal el estándar que exige la jurisprudencia invocada", consideró el juez Kreplak al responder la presentación que hicieron Hernán Giuntini y Germán Diego Balaz, los abogados del exfuncionario de la AFI.



De Stéfano intentó endilgarle vinculación al juez Kreplak con La Cámpora y lo acusó de incompetente y que por ello debía apartarse de la causa. Asimismo, alegó que la imparcialidad del juez también estaría dañada por haber sido funcionario público durante el gobierno de la actual vicepresidenta, desempeñando funciones en el Ministerio de Justicia de la Nación desde 2011. Y agregó que es hermano de Nicolás Kreplak, actual Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

En su resolución, el juez Kreplak negó vinculación con La Cámpora. "Frente al planteo efectuado, es preciso señalar, en primer término, que el suscripto no se encuentra afiliado a agrupación ni partido político alguno, razón por la cual, lo afirmado por los recusantes en ese sentido –esto es, que me encuentro afilado a la organización política La Cámpora-, resulta falso", señaló el juez.



Y añadió: "Sentado ello, debe advertirse que la parte recusante no ha mencionado la configuración de alguna de las causales de recusación previstas en el Código, ni ha invocado razones que permitan comprender de qué modo vincula las actividades que desarrollé en el pasado a las que hizo referencia, ni la función actual en la que se desempeña mi hermano, con la posible afectación de mi imparcialidad en el proceso".



"Se advierte que la presentación recusatoria en trato aduce una serie de manifestaciones que no encuentran adecuación normativa alguna respecto de las reglas procesales que rigen la temática, lo que se convierte en un intento de detraer la causa de su juez natural", sostuvo el magistrado. "No puede afirmarse la falta o pérdida de imparcialidad del juez en general, por circunstancias de la vida que puedan no ser del agrado de la parte, sino en tanto y en cuanto se proyecten concretamente sobre el caso", expresó el juez.

Kreplak ya ordenó una serie de medidas en la causa en la que se investiga la coordinación entre exfuncionarios del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal, agentes de la AFI y empresarios para armar causas contra dirigentes sindicales.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se presentó como querellante en la causa, dado que la "mesa judicial" del macrismo bonaerense persiguió a sindicalistas y líderes de organizaciones sociales opositores. En una conferencia de prensa en la sede platense del gremio, el asesor legal de ATE provincial, Marcelo Ponce Núñez, informó sobre las dos presentaciones que el sindicato realizó, tanto ante el Juzgado de Garantías 5, como el Federal 3, y remarcó: "No podemos permitir que en un sistema democrático puedan suceder estas cosas".

Núñez argumentó que los vídeos y documentos reunidos demuestran "que las causas fueron armadas, lo que significa que tenían intencionalidad política y no intencionalidad jurídica".



El secretario general de ATE bonaerense, Oscar de Isasi, expresó que "el video es prueba de que la causa que tenemos fue armada". Se refería a una causa por coacción contra los dirigentes sindicales de Astillero Río Santiago. "Esta prueba (el video) deja en claro, por si ya no lo estaba, que se trata de una causa armada con el objetivo –como lo dice el ex ministro de Trabajo Marcelo Villegas en el video-- de perseguir dirigentes gremiales y destruir a las organizaciones sindicales", afirmó De Isasi.

"En nombre de ATE y de la CTA-A expresamos la indignación frente a estas pruebas que demuestran el objetivo que tuvieron los gobiernos neoliberales de Vidal y de (el expresidente) Mauricio Macri de destruir las organizaciones sindicales en connivencia con los grupos económicos, parte del poder judicial y parte del poder político para avanzar en la concentración de la riqueza cada vez en menos manos", cuestionó.