Cines

CLIFFORD: EL GRAN PERRO ROJO

Con Jack Whitehall y John Cleese. Dir: Walter Becker. ATP.

Nuevo Monumental: Cas: 14.15 hs.

EL ARO: RESURRECCIÓN

Con Meng-Po Fu y Yihan Sun. Dir: Norio Tsuruta. SAM 13 años.

Hoyts: Cas: 22.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 21.45 hs.

Showcase: Cas: 22.25 hs.

ENCANTO

Animación. Dir: Jared Bush y Byron Howard. ATP.

Nuevo Monumental: Cas: 15.00 hs.

Showcase: Cas: 16.05 hs.

KING'S MAN: EL ORIGEN

Con Ralph Fiennes y Harris Dickinson. Dir: Matthew Vaughn. SAM 13 c/res.

Cines del Centro: Sub: 14.45, 17.15, 19.45 hs.

Cinépolis: Cas: 14.20, 17.10, 20.00 hs. Sub: 22.45 hs.

Hoyts: Cas: 19.55 hs. Sub: 22.50 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 16.20, 22.00 hs.

Showcase: Sub: 16.20, 19.20, 22.30 hs.

MATRIX RESURRECCIONES

Con Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss. Dir: Lana Wachowski. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 18.30, 22.00 hs.

Hoyts: Sub: 23.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 19.05, 21.15 hs.

Showcase: Cas: 18.40, 21.55 hs. Sub: 15.35, 19.00, 22.15 hs.

MY HEROE ACADEMIA: WORLD HEROES MISSION

Animé. Dir: Kenji Nagasaki.

Nuevo Monumental: Cas: 17.15 hs. Sub: 19.30 hs.

Hoyts: Cas: 13.50 hs. Sub: 20.00 hs.

Showcase: Cas: 17.35 hs. Sub: 20.00 hs.

PATINANDO A LA GLORIA

Con Will Ferrell y Jon Heder. Dir: Josh Gordon y Will Speck. ATP.

CC Cine Lumiere: Hoy, a las 19 hs.

SING 2: ¡VEN Y CANTA DE NUEVO!

Animación. Dir: Garth Jennings. ATP.

Cines del Centro: Cas: 15.10, 17.20 hs.

Cinépolis: 3D Cas: 14.45, 17.15 hs. 2D Cas: 14.10, 16.00, 16.40, 19.10, 21.40 hs.

Hoyts: 3D Cas: 13.30, 14.20, 16.40, 17.00, 19.30 hs. 2D Cas: 14.00, 14.35, 16.30, 17.05, 17.20, 19.00, 20.20, 21.30 hs.

Nuevo Monumental: 3D Cas: 16.30, 18.50 hs. 2D Cas: 15.15, 17.40, 20.00 hs.

Showcase: 3D Cas: 14.50, 17.20 hs. Cas: 14.30, 15.40, 16.00, 16.40,17.00, 18.10, 18.30, 19.10, 19.30, 19.50, 21.00, 21.40 hs.

SPIDERMAN: CAMINO A CASA

Con Tom Holland y Zendaya. Dir: Jon Watts. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 15.30, 18.40 hs. Sub: 19.20 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 15.30, 18.45, 22.00 hs. 3D Cas: 19.40, 22.45 hs. 2D Cas: 14.30, 15.00, 16.00, 17.30, 18.15, 19.15, 20.45, 21.30, 22.30 hs.

Hoyts: 3D XD Cas: 13.40, 17.15, 21.00 hs. 3D Sub: 19.40, 23.10 hs. DBOX XD Sub: 16.50 hs. 2D Cas: 14.10, 15.10, 18.00, 18.30, 22.00 hs. 2D Sub: 14.40, 21.40, 22.30 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.10, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30, 22.15 hs.

Showcase: 3D Cas: 15.05, 18.15, 21.45 hs. 2D Cas: 14.25, 15.45, 17.40, 18.55, 21.05, 22.05 hs. 2D Sub: 14.45, 15.25, 17.55, 19.15, 20.4021.25, 22.20 hs.

YO, TRAIDOR

Con Mariano Martínez y Jorge Marrale. Dir: Rodrigo Fernandez Engler. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 15.00, 17.10, 19.30 hs.

Showcase: Cas: 15.10, 22.35 hs.

¿Dónde están?

CINES DEL CENTRO

Shopping del Siglo.

CINÉPOLIS

Avenida Perón 5856.

El CAIRO

Santa Fe y Sarmiento.

HOYTS

Portal Rosario Shopping.

NUEVO MONUMENTAL

Peatonal San Martín 993.

SHOWCASE

Alto Rosario Shopping.

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL HUMBERTO DE NITO

Av Belgrano 200 Bis.

Los Palmeras. Los embajadores de la cumbia santafesina llegan a Rosario con «amigos» y sorpresas por su 50° aniversario. Banda invitada: Los Peñaloza. Vie 28, a las 20.30 hs.

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Tiago & Los Pájaros. La banda rosarina ofrecerá versiones de clásicos de todas las épocas, repasando el álbum "1". Mañana, a las 21 hs.

Nick Schinder. El cantautor presenta el show "Piano Bar Session" con una carta amplia de 400 artistas internacionales. Mar 11, a las 21 hs.

Axel Bernhard. El músico argentino que retorna luego de más de 4 años en Europa presenta el show "Acústico beatle". Mié 12, a las 21 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

A puro show del verano. Show cómico musical con la participación de Gachy Roldán, Aníbal Benítez y Vanesa Squillaci y la presencia de bailarines. Dir: Manuel Cansino. Sáb 15 y 29 de enero y sáb 12 y 26 de febrero, a las 21.30 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Raúl Barboza. Tras dos años de ausencia, este verano volverá al país el principal difusor del chamamé a nivel mundial. Vie 21, a las 21 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Güemes 2985.

Ca7riel. El cantante presenta "El Disko", su nuevo material. Jue 20, a las 21.30 hs.

Teatro

CLUB FELLINI

Pellegrini y Entre Ríos.

Fellini Beach. Nuevo unipersonal de café concert del actor y humorista rosarino Martín Torres "La Yibre". Sáb de enero y febrero, a las 21.30 hs.

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624.

Crónica de una debacle. Ficción y realidad mezcladas en una comedia reflexiva que reúne por primera vez a las actrices rosarinas Claudia Schujman y Andrea Fiorino. Vie y sáb de enero, a las 21 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

0800 Detectives. Comedia para todo público con idea, guión, actuación y dirección de Carolina Martínez Torres y Nicolás Palma. Vie 14, a las 21.30 hs.

Jorge Fossetti. El humorista rosarino presenta el unipersonal de stand up Cuarentón en Cuarentena, una mirada ácida sobre relaciones de pareja, mascotas, dietas, quiebres generacionales, series de tv y otros temas. Sáb 15, a las 21.30 hs.

LENNON MUSIC & GARDEN

San Lorenzo 1426.

Mis Exs. Show de Stand Up del comediante Ezequiel Miere en el que repasa las anécdotas más disparatadas que tiene de varias relaciones fallidas. Hoy, a las 21 hs.