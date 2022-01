Una herida de arma blanca terminó anteanoche con la vida de Iván de San Segundo, un joven de 18 años cuyo crimen provocó conmoción en su familia, que espera certezas sobre qué ocurrió y quiénes están involucrados. Al menos dos personas que vieron al chico cuando ya estaba herido sobre calle Junín al 500 mencionaron que un muchacho que estaba con él habló de una pelea, cuadras atrás. Ambos circulaban en moto por la calle de ingreso al shopping Alto Rosario cuando debieron detener la marcha porque Iván se desvanecía, y el conductor comenzó a pedir ayuda. Un hombre y una mujer intentaron auxiliarlo con maniobras de reanimación cardiopulmonar, hasta que su acompañante lo subió a un taxi hacia el hospital Centenario. Desde el Centro de Justicia Penal, ayer la familia de la víctima estaba desesperada por entender qué ocurrió. También rogaron al taxista que lo trasladó que se presente, al igual que el joven que estaba con Iván. Por la tarde, desde Fiscalía indicaron que ambos declararon y dieron información que está en reserva.

La noche del jueves Iván estaba en su moto con otro joven. Por datos aportados de testigos, se pudo reconstruir que hubo una pelea, pasadas las 22. "Una persona lo asistió y vio una corrida de dos motos con dos personas en cada una", dijo una de las hermanas de Iván sobre los datos que aportó Juan, un hombre que a esa hora estaba en la puerta del shopping. "Iván iba de acompañante, el otro no lo podía sostener. Detrás iba otra moto. Primero pensé que estaba alcoholizado por la forma en la que cayó de la moto, iban despacio. Escuché al pibe que le dijo al que estaba adelante en la otra moto 'quiere vomitar'. Y cuando me acerqué y vi que el pibe salió corriendo buscando ayuda desesperado le pregunté: 'Flaco, ¿qué le pasó?'. Escuché que me dijo 'le dieron una patada'. Cuando lo di vuelta en el piso (a Iván) estaba con mucha sangre. Empecé maniobras de RCP y le seguí preguntando al otro qué había pasado, ahí me dijo: 'En la otra cuadra nos peleamos y le dieron una patada'. Eso es lo que escuché yo, ahora pienso que quizás me dijo puntada", relató en Canal 3 y consideró que debería haber cámaras que captaron el momento.

También Jezabel, una joven que esperaba el colectivo, dio ayer su testimonio, en sintonía con lo que expuso Juan, ya que se acercó a tomar el pulso de Iván y se sumó a las maniobras de RCP técnica que conoce por ser buzo. "Yo estaba con mi novio esperando el colectivo y vemos que viene por Junín un chico que calculo es Iván de acompañante de la moto, desvanecido. El conductor tiró la moto y empezó a buscar un taxi o alguien que cargue al chico y lo lleve al Hospital, él decía 'por favor, que se me muere, se me muere Iván'", relató. "Tenía pulso pero no tenía respuesta en los ojos. Enfrente lo tenía a Juan. Inicié RCP y después el chico que buscaba auxilio consiguió un taxi". También despejó dudas: "Ese chico dijo que le dieron una patada, no puntada, patada dijo; recién venimos de una pelea".

Ambos aportaron datos de interés, ya que las primeras informaciones dieron cuenta de que el hecho había ocurrido en la zona del shopping Portal. Además, la familia del chico contó que su moto apareció en la casa de la novia y que les hablaron de un accidente de tránsito. Sin embargo, la información que dieron desde el Centenario fue que recibió una puñalada en la zona del corazón.

Desesperada, la familia de Iván pidió en los medios que el taxista que lo trasladó y el joven que estaba con Iván se presenten en Fiscalía. Las hermanas y padres del chico rogaron que aparezcan y den su versión. El padre del muchacho, también taxista, aseguró que con lo que le sucedió a su hijo se le "terminó la vida", y reprochó que la cámara de videovigilancia del Centenario "no funciona".

Por la tarde, desde Fiscalía indicaron que "el taxista dio su testimonio" y que "también se le tomó declaración al chico que estaba con la víctima en la moto"; aunque aclararon que los datos se mantienen en reserva ya que hay tareas investigativas en curso a cargo del fiscal Alejandro Ferlazzo.

Desde el club Deportivo Unión Central, donde jugaba Iván, lo despidieron con dolor. "Hasta siempre amigo. De la forma más violenta e injusta que se pueda imaginar te quitaron la vida. Nosotros no tenemos palabras para expresar lo que sentimos ni cuánto te vamos a extrañar. A la familia queremos manifestarle todo nuestro apoyo. Cuentan desde hoy y para siempre con todos nosotros", expresaron.