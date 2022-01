Según el reporte diario de ayer, unas 77 personas se encontraban siendo atendidas en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), a consecuencia de la Covid. Esto implica que el 64 por ciento de las 120 camas que hay en toda la provincia para atender la patología se encuentran ocupadas, una cifra moderada teniendo en cuenta que los números de los contagios ayer volvieron a disponer un nuevo récord llevando a más de 100 mil los contagios confirmados en la provincia desde el inicio de la pandemia.

Así surgió de las explicaciones que dio a Salta/12 el director de la zona sanitaria Oeste, Daniel Romero, al indicar que en total son 270 las camas UTI que hay en la provincia para todas las patologías, siendo el 44 por ciento de ellas destinadas a la Covid. Del total de camas, hay un 76 por ciento ocupado en la parte pública, y un 55 por ciento en la parte privada según los datos del Ministerio de Salud Pública.

Ante la posibilidad de que los números cambien por la elevada cantidad de contagios, es que a partir del lunes se suspenderán las cirugías programadas no oncológicas, si bien el número de internaciones por complicaciones de la Covid está mucho más bajo que durante la primera ola de la pandemia. En aquel momento en la provincia se ocuparon unas 270 camas UTI solo con pacientes que padecieron las peores consecuencias de la enfermedad.

Romero consideró que es necesario con estos números tener presente que la vacunación influyó en una mejor situación sanitaria. Uno de los ejemplos es que “el 24 por ciento de las personas internadas en terapia intensiva tiene aplicada las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, mientras que el 76 por ciento de los internados no están vacunados o sólo se inocularon una dosis”. De ese 24 por ciento con vacunación completa, indicó que todos los que se encuentran en la UTI arrastran algún factor de riesgo, al igual que en la mayoría de aquellas personas que no completaron su esquema o no están vacunadas. Sin embargo, en este último grupo, también hay personas que desarrollaron la forma más grave de la enfermedad sin tener factor de riesgo alguno.

En cuanto a la tasa de letalidad afirmó que “continúa bajando”, dado que ayer era del 2.77 por ciento, cuando en el peor momento de la enfermedad había llegado a niveles cercanos al 5 por ciento. Si bien bajó la tasa de recuperación del 95 al 87 por ciento, explicó que ello se debe a la cantidad de personas que fueron detectadas y se encuentran aisladas hasta que se recuperen.

Nuevos casos

Este viernes se notificaron 2618 casos nuevos de Covid 19 en la provincia, de los cuales todos menos 1 se confirmaron por laboratorio. El único caso separado se definió por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 521 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 101.985 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 88.336, lo que representa el 87 por ciento.

Hay 77 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 44 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2827, seis decesos más que el día anterior.

En Salta Capital se registraron 1353 nuevos positivos, mientras que en los departamentos cercanos, Cerrillos acumuló 106, Chicoana 53, Güemes 85, Guachipas 11, La Caldera 43, La Viña 33, y Rosario de Lerma 60.

En la zona sur Rosario de la Frontera detectó 13 casos, Metán 77, La Candelaria 5 y Anta 64.

En los Valles Calchaquíes y La Puna Cachi informó 15 casos, Cafayate 2, Iruya 7, La Poma 2, Los Andes 27, Molinos 16, San Carlos 3 y Santa Victoria 7.

En el norte provincial Rivadavia contabilizó 22 casos, Orán 373 y San Martín 241.