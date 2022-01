En las efemérides del 8 de enero sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

● 1928. En Los Cardales muere, a los 62 años, Juan Bautista Justo. En 1896 fundó el Partido Socialista, el segundo partido más antiguo del país después de la Unión Cívica Radical. También creó el diario La Vanguardia y la cooperativa El Hogar Obrero. Diputado y senador, estaba casado en segundas nupcias con Alicia Moreau, que a su muerte continuó con el ideario del socialismo en la Argentina.

● 1935. En Tupelo nace Elvis Presley. El Rey del Rock and Roll saltó a la fama en 1956 y se convirtió en un auténtico fenómeno de masas, que se trasladó al cine con varias películas. Se enlistó en el Ejército y volvió a cantar en 1960. Convertido en un mito en vida, murió en 1977 en Memphis.

● 1947. David Robert Jones nace en Brixton, Gran Bretaña. Será universalmente conocido como David Bowie. Uno de los artistás más polifacéticos de la segunda mitad del siglo XX, Bowie destacó como músico, pero fue también actor y productor. La consagración le llegó con su quinto disco, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, lanzado en 1972. En cine se lo vio en El hombre que vino de las estrellas, Feliz Navid, señor Lawrence, El ansia, Laberinto, La última tentación de Cristo y El prestigio, entre otras películas. Murió víctima de cáncer en 2016, dos días después de su cumpleaños, con su último disco, Black Star, recién salido a la venta.

● 1971. A los 83 años muere el dramaturgo Armando Discépolo. Hermano de Enrique, fue autor de obras como Mateo, La fragua, Stéfano, Mustafá, y El organito, que escribió en coautoría con el autor de Cambalache.

● 1979. Se desactiva la hipótesis de conflicto bélico entre la Argentina y Chile por el canal de Beagle. En Montevideo, los cancilleres de las dictaduras de Jorge Rafael Videla y Augusto Pinochet, que estuvieron cerca de ir a la guerra en la Navidad del 78, acuerdan ante el enviado papal, el cardenal Antonio Samoré, pedir la mediación de Juan Pablo II para dirimir el conflicto limítrofe.

● 1983. Nace Kin Jong-un. Hijo de Kim Jong-il y nieto de Kim Il-sung, continúa la dictadura comunista que inició su abuelo en 1948. Llegó al poder a la muerte de su padre, a fines de 2011. En casi una década de gobierno, ha mostrado el poderío militar del país e inició un diálogo de distensión con los Estados Unidos.

● 1995. Carlos Monzón muere en un accidente de auto en la ruta provincial 1, a la altura de Los Cerrillos, Santa Fe, al volcar el auto que lo llevaba de vuelta al penal donde cumplía condena por el asesinato de Alicia Muñiz, ocurrido en Mar del Plata, en 1988. El excampeón mundial de los medianos tenía 52 años y gozaba de salidas transitorias de la cárcel de Las Flores.