La mañana del sábado amaneció con una nueva balacera en la ciudad de Rosario, en este caso contra el frente del Club Echesortu, ubicado en San Nicolás al 1350. El ataque ocurrió en horas de la madrugada y fue denunciado por el intendente de la institución que se encontró con los impactos de bala temprano en la mañana. "Los impactos fueron seis y no sabemos a qué se deben. Dos ingresaron, uno pegó en la cabina de una mutual y el otro llegó hasta los pasillos del club. No recibimos amenazas, ni notas ni llamados", relató a Radio 2, Omar De Fazio, presidente del club.

Tras enterarse de la situación, desde la comisión directiva rápidamente hicieron la denuncia ante la policía y ahora analizan los pasos a seguir. "No sabemos a qué se debe esto porque, por como se maneja esta gente que tira tiros, no nos mandaron ninguna amenaza antes. Vamos a hablar con la gente del sindicato para ver qué nos asesoran", sostuvo De Fazio. El sindicato al que hace referencia es el de Empleados de Comercio (AEC), ya que la entidad gremial tiene la concesión del buffet del club.

Si bien en el frente del club hay cámaras de videovigilancia, el presidente explicó que no se encuentran aptas para realizar grabaciones porque en los allanamientos de 2021 se llevaron los discos rígidos. "Nos quitaron cosas, pero hasta ahora no abrieron la causa, nos parece raro que no activen eso", sostuvo.