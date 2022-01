Joaquín Novillo define su futuro y hoy responde a la propuesta de Central para jugar con la auriazul. La negociación llegó a un acuerdo total entre las partes y resta la decisión del defensor de aceptar, respuesta que en Arroyito esperan hasta hoy y con optimismo. El ex Belgrano tiene oferta de otros clubes del país pero los canayas mostraron determinación en las conversaciones para sumarlo al dilatarse el acuerdo con Racing por Mauricio Martínez. La directiva canaya descartó la posibilidad de vender porcentajes de jugadores por lo cual en caso de una venta será por el total de una ficha para reunir fondos que permitan hacer frente a más contrataciones.

El pase de Novillo es de Belgrano pero el jugador, de presente en Racing, no volverá a Córdoba. Por eso el celeste decidió negociarlo y hay propuestas por su ficha de Gimnasia y Esgrima de La Plata y Unión. Ante esta situación, la directiva canaya actuó con celeridad: le propuso vínculo a Novillo por un año pero su respuesta no se podrá demorar. Central quiere definir la llegada de alguno de los defensores apuntados por Cristian González y ante las dificultades de contratar a Martínez o Juan Cruz Komar el ex Belgrano es el gran objetivo.

Por lo cual hoy Novillo se transformará en jugador canaya, de aceptar el contrato ofrecido. Central le elevó una propuesta hecha a espejo de sus pretensiones para lograr su firma y por eso se espera una respuesta positiva del zaguero central. "Está todo acordado, no hay nada más que hablar, esperamos la confirmación", reconoció un colaborador de la directiva de Arroyito.

Los otros señalados por el Kily tienen problemas para salir de sus respectivos clubes. Racing está interesado en mantener a Martínez, incluso a pesar de que el jugador se queda sin contrato en seis meses. Mientras que Talleres quiere por Komar dos millones de dólares y dos juveniles canayas, pretensión que en Central no están dispuestos a conceder. Estas opciones, por el momento, no son viables en los términos planteados.

La dirigencia canaya rechazó ofertas por Emannuel Ojeda de parte Universidad de Chile. Central no lo presta y tampoco vende un porcentaje de su pase. El jugador, para irse, debe tener una oferta por la totalidad de su ficha, más aún teniendo en cuenta que en el último semestre se consolidó como titular en el equipo del Kily.

El plantel retoma los trabajos de preparación en Arroyo Seco esta mañana y se realizarán nuevos hisopados para detectar contagios y determinar a su vez si algunos de los jugadores aislados por contacto estrecho, como Marco Ruben y Walter Montoya, se pueden integrar a la pretemporada.