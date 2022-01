Fue a fines de noviembre que los anteriores ediles del Concejo Deliberante de General Güemes, decidieron aprobar el Presupuesto 2022. Por eso, cuando asumió el nuevo cuerpo deliberativo, se llamó a una sesión extraordinaria, el 29 de diciembre, donde se decidió derogar lo aprobado y prorrogar el Presupuesto 2021. Pues consideraron que su aprobación se dio de manera anticipada, si se tiene en cuenta que ni Nación ni Provincia, habían abierto el debate a sus respectivos proyectos.

Según el nuevo cuerpo, el proyecto del intendente Sergio Salvatierra, carecía de información vital para justificar los montos allí fijados. En ese sentido, la prórroga del Presupuesto 2021, se extiende hasta tanto Salvatierra responda al pedido de los ediles, que por orden del propio jefe comunal, será el 15 de enero, fecha donde llamó a una sesión extraordinaria.

Para la presidenta del Concejo Deliberante, Alejandra Fernández, la declaración de nulidad al proyecto del 2022, se debía a que las partidas presupuestarias no tenían en cuenta "números reales". Fernández, quien también fue intendenta del municipio, aseguró que Salvatierra trabajó sobre "números imaginarios", además, de carecer de un plan de obras, que está estipulada en la Carta Orgánica.

También dijo que desde el Ejecutivo municipal no se envió el tercer informe trimestral. Además, se proponía el congelamiento de partidas presupuestarias destinadas a limpieza, muebles y útiles, honorarios de asesores; más una disminución en el sueldo de concejales, lo que fue tomado como un claro ataque hacia el Concejo. Y tampoco se tuvo en cuenta los recursos finales que podrían llegar desde Nación y Provincia, debido a que en noviembre, ni se había generado el debate en ninguna de las dos instancias.

No obstante, el día fijado para el 15 de enero no contentó a los ediles. "Él aduce que no convoca antes porque no tiene tiempo para darle publicidad, pero a principios del año (2021), él convocó a sesiones, lo que nos da a entender que si tiene tiempo para determinados temas y que queda a la vista que no quiere que se vea el presupuesto", cuestionó la concejala.

En esa línea, lamentó que sus anteriores pares dieran el visto bueno a un proyecto carente de datos esenciales, y acusó que esos mismos ediles, "hoy tienen un puesto en la municipalidad".

El Presupuesto 2022, fue tratado y aprobado durante la última sesión ordinaria de noviembre. Para ese momento, el bloque opositor cuestionó que no se contó con los dos tercios necesarios para la aprobación, como lo señala la Carta Municipal, sino que se aprobó por mayoría simple.

Por ello, Fernández sostuvo que pretenden que se revea el presupuesto, y que se arme nuevamente y de manera conjunta con los ediles para que se obtenga el "mejor para General Güemes". A raíz de ello, decidieron prorrogar el presupuesto del año pasado y ahora, Salvatierra tiene hasta hoy para promulgar o no, la derogación y prórroga que se aprobó el 29 de diciembre último. La derogación fue aprobada por Liliana Santillán, Maximiliano Rodríguez, Nelson Ordoñez y Kevin Choza, y no contó con la presencial del bloque oficialista.

La concejala dijo que aún Salvatierra no se ha pronunciado al respecto en ningún medio de comunicación porque "no le interesa hablar del presupuesto, pero igual convoca para el 15 de enero". Cuestionó la demora en el llamado, pues la edila entiende que el municipio ya necesitaba tener un presupuesto acorde desde el 1 de enero de este año. Este medio intentó comunicarse con el intendente, pero no obtuvo respuestas.

Aún así, la concejala oficialista Cintia Fonrodona, manifestó en medios de comunicación que si el intendente convocó a una sesión a mediados de enero, no era necesario otra sesión (la del 29/12) sólo porque les parece "inapropiada" al bloque opositor. "Yo sigo insistiendo en que el único apuro que ellos tienen es el de aumentarse los sueldos y nada más, el presupuesto ya aprobado está completo, pero les afecta que se haya contemplado una disminución en los sueldos de los concejales, ese es el único apuro", apuntó Fonrodona.

No obstante, Fernández, aseguró que los cuestionamientos al proyecto del intendente se hicieron con tiempo, y por tal razón, Salvatierra debe comprender que "hay poderes y debe aceptar que somos un órgano que también toma decisiones". "Las (sesiones) extraordinarias son todas urgentes y decir que se va a hacer una recién en 20 días, no tiene sentido", reiteró.

La ex intendenta afirmó que existen obras prioritarias para el municipio, como las del agua, servicio que en la últimas semanas, recibió un fuerte cuestionamiento a nivel provincial. Precisamente, el departamento de General Güemes, tuvo su segundo encuentro departamental por la problemática del agua y cortes de energía eléctrica. La reunión se realizó en la localidad de Campo Santo; y contó con la presencia de Pedro de los Ríos del Ente Regulador de Servicios Públicos, de los diputados Germán Rallé y Daniel Segura. También estuvo el senador, Carlos Rosso, junto a los ediles de los tres municipios: Campo Santo, El Bordo y General Güemes.

Por lo que Fernández insistió en que no vienen a "poner palos en la rueda", sino que buscan "ayudar", pero "queremos que se entienda que no vamos a ser parte de un presupuesto aprobado a las apuradas", expresó.