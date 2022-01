El presidente Alberto Fernández explicó cómo avanzan las negociaciones con el Fondo. En diálogo con Nora Veiras por AM750, además apuntó con dureza a la Corte Suprema y sostuvo que "tiene un problema de funcionamiento muy serio".



"Todo el mundo sabe que la Argentina está absolutamente impedida de realizar el pago de los próximos 19 mil millones de dólares de deuda al FMI, que entre capital e intereses se deben pagar durante todo el año", afirmó el presidente.



En este sentido, confió apuntó contra el organismo multilateral y consideró que el "préstamo fue incalificable". "Fue un préstamo político, tuvo el único propósito de sostener a (Mauricio) Macri en un Gobierno que se caía a pedazos y con una economía virtualmente quebrada", afirmó por AM750.

"Además del crédito incalificable, sobrevino una pandemia. No se le puede exigir a la Argentina más de lo que puede dar. La verdadera discusión es cómo debe ser el programa, si es como proponemos, con crecimiento de la economía para afrontar los pagos; o es volver a las recetas eternas donde piden ajuste, achicar la economía, importar menos y que los dólares queden para pagar", agregó el presidente.

Alberto Fernández repudió la Gestapo macrista

Fernández apuntó con dureza a María Eugenia Vidal por las operaciones de la Gestapo macrista. "Es muy preocupante. (Vidal) mandó a un ministro y a un intendente a que reunirse con agentes de inteligencia y empresarios para inventar la manera de meter preso a un sindicalista. Si Vidal cree que eso es una acción institucional, yo me rindo", afirmó.

"Esté filmado o no, es un delito. Es un delito, es utilizar a toda la maquinaria del Estado para volcarla contra perjuicio de una persona, y construir las razones para poder detenerla", se indignó Fernández.

"Que Vidal diga que no estaba al tanto, entonces no sé. Tuvimos una gobernadora que no sabemos qué hacía. Pasaban semejantes cosas entre sus ministros y ella no estaba al tanto, qué notable", agregó el Presidente.

En este sentido, agregó: "Nadie se preguntó qué hacían tres altos jefes de la AFI. Y un ministro de Trabajo que lo que más quería era una "Gestapo para perseguir sindicalistas". Si ella cree que eso es institucional, yo ya no sé más de derecho. Pero ella está mal. Estos son los sótanos de la democracia, yo no le inventé cosas a nadie, no hice una denuncia alocada".

"No armamos causas contra nadie, no tenemos gente haciendo lobby en los tribunales, no se persigue a nadie. Doy gracias que hayamos puesto fin a ese sistema. Cuando uno ve cómo funcionó eso sólo puede sentir indignación. Si uno es un hombre de derecho sólo puede indignarse", indicó en otro tramo.

Críticas al Poder Judicial y reforma de la Corte

"La Corte Suprema tiene un problema de funcionamiento muy serio", sostuvo el Presidente en otro tramo de la entrevista con Nora Veiras. "La Corte sólo tuvo velocidad para actuar en algunos casos. ¿Cuánto tardó en aceptar un per saltum en el caso de Bruglia y Bertuzzi? El funcionamiento del máximo tribunal es llamativo, sin dudas", insistió.

Además, Fernández consideró que "el servicio de Justicia está funcionando muy mal". "La Justicia parece ser un coto cerrado para la oposición. Cada vez que uno habla de la Justicia reaccionan de un modo increíble", lamentó, y consideró que la oposición tiene "desesperación" para obtener fallos favorables.



"Que Milagro Sala esté presa es porque hay algo que funciona mal"

Fernández marcó una diferencia entre los referentes opositores, y valoró la actitud del radical jujeño Gerardo Morales, a diferencia de Horacio Rodríguez Larreta y otros dirigentes del PRO, que se ausentó a la reunión con Martín Guzmán por la negociación de la deuda la semana pasada.

Sin embargo, Fernández apuntó a Morales por la detención de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala. "El delito más grave que según la Justicia jujeña cometió Milagro fue administración fraudulenta, cuya pena máxima son seis años. Uno debería llegar a la conclusión de que ya cumplió con esa pena. ¿Por qué sigue presa?", lamentó el mandatario.

En este sentido, le apuntó a la Corte Suprema por no avanzar en las causas. "Hay algo que está funcionando mal, que hoy Milagro Sala esté detenida es que hay algo que está funcionando mal", enfatizó el Presidente.

