Dos obreros de la construcción se desvanecieron ayer mientras realizaban tareas en una alcantarilla ubicada en la zona de Casacuberta al 9000, en la zona de Fisherton, cerca del ex Estadio Mundialista de Hockey. Los operarios habrían sufrido los efectos por inhalación de gas cuando se encontraban a unos tres metros de profundidad y pudieron ser rescatados por otros trabajadores de obras cercanas. Un vigilador privado relató que "se llamó a la policía, a la ambulancia y los bomberos. En el ínterin, los compañeros los sacaron con una escalera y sogas. En el momento en que llegaron los policías, ya los habían sacado, pero no los podían reanimar. Por eso se llamó a la ambulancia del Sies y los Bomberos para hacerlos reanimar porque inhalaron mucho gas, pero gracias a Dios no hubo muertos". Según trascendió, los trabajadores pertenecerían a la empresa constructora Del Sol. Todo habría ocurrido por los gases emanados del conducto donde trabajaban. Uno de los operarios se desvaneció y ante eso un compañero ingresó al pozo en su rescate y éste último también sufrió un desmayo.