“Tuvimos un alto índice de ausentismo, entre el 30 y el 40 por ciento de todos los turnos dados para el sábado y domingo, no asistieron (al centro de vacunación de la Ex Rural de Rosario)", dijo en declaraciones a Canal 3, la jefa provincial de Enfermería, Emilse Belletti. Para la funcionaria, ese podría considerarse el principal motivo de la gran aglomeración de ayer, aunque no el único. “También tenemos registrado que, cuando hay altas temperaturas, la gente no respeta el horario del turno asignado y eso nos genera un cuello de botella”, explicó.