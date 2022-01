El intendente Pablo Javkin comunicó ayer a través de redes sociales que le detectaron "una patología prostática", por lo que comenzará en lo inmediato con el tratamiento médico del caso. El anuncio se viralizó rápidamente y se hizo tendencia en Twitter, donde la ola le volvió en numerosos saludos y mensajes de apoyo tras el hashtag #FuerzaPablo, desde adentro y desde afuera de la política, desde referentes del espacio propio, y opositores también.

El mensaje llegó en un video grabado: "Quería contarles (algo). Como saben, hace unas semanas cumplí 50 años y por ello me realicé unos estudios que son recomendados para personas de mi edad y con mis antecedentes familiares...", comenzó Javkin y aludió así a la enfermedad de ese origen que enfrenta su padre.

"Como resultado de esos estudios –prosiguió–, me detectaron una patología prostática. Por ese motivo, en los próximos días iniciaré los tratamientos indicados. La realización de controles periódicos permitieron una detección temprana. La opinión médica es que dichos tratamientos no me impiden que continúe con mis tareas y funciones habituales respetando estrictamente los consejos e indicaciones de mis médicos. Seguimos en contacto. Un fuerte abrazo", cerró.

El mensaje de Javkin tuvo un efecto inmediato. Pronto se armó el hashtag #FuerzaPablo y desde allí se generó una cadena de muestras de apoyo ante la comunicación de un problema de salud que merece la atención que el propio intendente anticipó.

Entre la nube de abrazos virtuales, destacaron Mónica Fein, Norma López, Roberto Sukerman, Anita Martínez, Carolina Losada, Emilio Jatón, Leandro Busatto, Rubén Giustiniani, entre muchos y muchas.

Quien echó luz sobre el asunto fue el médico personal del jefe municipal, Patricio Casiello: “Es un tumor de la próstata, una lesión muy frecuente en el hombre, que empieza a aparecer a los 50 años. Por suerte, con el avance de la tecnología en la medicina, tenemos muchas alternativas para tratarlo y con muy buenos pronósticos”, dijo.

Este profesional estuvo super requerido en la tarde de ayer. En línea con el consejo de su paciente, aprovechó el contacto con la prensa y recomendó a los varones mayores de 45 o 50 empezar a someterse a controles periódicos. “Pablo hizo lo que deberían hacer todos los varones, más cuando hay antecedentes familiares como en su caso. Al cumplir 50 años, se hizo un control urológico de rutina. Eso derivó en estudios más precisos y se le determinó un adenocarcinoma de próstata. Ahora comienza a realizar un tratamiento al respecto”, indicó.

Javkin hizo la consulta médica, y de allí se consensuó un tratamiento en interconsulta con urología, oncología y radioterapia. Casiello resumió que será un abordaje mixto, con medicación en el inicio, y radioterapia a futuro. "No es quimioterapia, es un tratamiento específico que le permitirá continuar su vida normal", distinguió.

El médico aseguró que la detección del tumor fue oportuna y cifró expectativas en que aplicando el tratamiento prescripto "tiene que andar muy bien y no tendría problemas a futuro", dijo. Y en consecuencia, dicha terapia no le impediría continuar con sus tareas habituales, ni personales ni de la gestión como intendente.

La revelación de Javkin puso a la próstata en el centro de la agenda local, al menos por unas horas. En Radio Dos opinaron los urólogos Martín Piana y Malen Pijoan. "Los trastornos prostáticos intimidan y avergüenzan a los varones, porque no aceptan ese problema y se angustian. Hay mucho mito y prejuicio alrededor de esta pequeña glándula del aparato reproductor masculino", señalaron.

La formación cancerosa en esta glándula que se ubica debajo de la vejiga y delante del intestino, se da "cuando algunas células se reproducen mucho más rápido de lo normal y en ese descontrol forman tumor. Si no se trata, las células cancerosas de la próstata pueden acabar propagándose e invadir partes distantes del organismo, especialmente los nódulos linfáticos y los huesos, causando tumores secundarios mediante un proceso conocido como metástasis. Y uno de los aspectos más preocupantes de la enfermedad es que la mayoría de los cánceres de próstata se desarrollan sin que los hombres experimenten síntomas en las primeras etapas", advirtieron. De allí la importancia de realizar al menos un control al año, a partir de los 50.

Apuntaron los síntomas que permiten marcar la necesidad de un examen: la edad es el indicador más importante, igual que la existencia de algún antecedente familiar que haya tenido cáncer de próstata. Más allá de eso, es aconsejable consultar a un médico al experimentar síntomas como la dificultad para comenzar a orinar por el aumento de tamaño de la próstata, un flujo débil de orina, la micción frecuente sobre todo a la noche, algún dolor o ardor al hacerlo, lo mismo que al eyacular; dolores en espalda, pelvis o cadera.

El cáncer de próstata es uno de los más frecuentes en los varones, y a nivel mundial es la segunda causa de muerte por cáncer, después del de pulmón.

"Aún no se conoce su causa, pero se sabe que con un diagnóstico precoz hoy día existen diversos tratamientos de eficacia curativa demostrada. Para esto es necesario un diagnóstico y tratamiento personalizado y ajustado a cada paciente. El impacto del cáncer de próstata en la vida del varón es considerable. Se espera que para 2030 se duplique el número de casos si no se toma conciencia del control", señalaron los especialistas.