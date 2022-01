De acuerdo a Cammesa, organismo administrador del mercado mayorista, Edenor había alcanzado a las 13,10 de este martes un nivel de demanda de 5118 kw de potencia. Fue el máximo valor alcanzado en el día, al momento en que empezó la salida de servicios de parte de sus clientes por el corte, y cuando estaba claramente camino a trepar hasta niveles récord de consumo.

El pico máximo de demanda de potencia que alcanzó Edenor en verano fue de 5278 Mw, el 25 de enero de 2021 a las 16,45 horas con una temperatura en CABA y el conurbano en torno a los 35 grados. Ayer, con una temperatura varios grados más alta y tres horas y media antes de esa altura del día, ya llegaba al 97% de ese valor de potencia de demanda.

Pero, curiosamente, esta vez el colapso no se produjo por falta de resistencia del sistema eléctrico a la muy elevada demanda, sino por un factor "externo", una obra privada (no estaba claro anoche si fue una construcción o la instalación de una antena) en una superficie aérea que debía estar reservada para su uso exclusivo por la línea de alta tensión, que no se habría cumplido.

Voceros de Edenor aseguran que la empresa está equipada para enfrentar situaciones críticas, como las altas temperaturas de ayer, sin resignar la prestación del servicio o reponiéndolo rápidamente en caso de alguna falla. Sostienen que las inversiones que permiten dar esas garantías ascendieron a 1700 millones de dólares y fueron realizadas, significativamente, en 2014. No a partir del megatarifazo de Macri.

Los prolongados cortes de luz durante las últimas fiestas, que afectaron principalmente a los usuarios de Edesu, son adjudicados a la falta de mantenimiento técnico de las instalaciones y ausencia de personal preparado para resolver emergencias. Es uno de los puntos principales de la investigación que apura el ENRE para definir las sanciones que correspondan.