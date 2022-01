La empresa Aguas Santafesinas (Assa) informó que, producto del calor extremo y la bajante del río Paraná, las plantas potabilizadoras están trabajando al máximo de su capacidad. Ante esta situación, pidieron a los usuarios un uso racional del agua para evitar problemas en el suministro. Mediante un comunicado, la empresa señaló que “las plantas que procesan el agua para potabilizarla producen al máximo de su capacidad, pero si la demanda supera dicho límite, pueden registrarse bajas en la presión del servicio en algunos sectores de las áreas servidas”. Para que esto no ocurra, el pedido de Assa a sus clientes es que realicen un “uso responsable y solidario del servicio” y así contribuir a que no haya problemas de servicio en ninguno de los barrios de la ciudad.Entre las recomendaciones para evitar la saturación del sistema, desde Aguas Santafesinas remarcaron evitar renovar el agua de las piletas de forma innecesaria, no utilizar agua potable para el lavado de autos y veredas, tampoco para regar jardines y utilizar programas de lavado cortos en los lavarropas.