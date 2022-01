En una entrevista exclusiva con Telenueve Central, la ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti explicó la situación actual sobre los contagios de Covid-19 en las terapias intensivas y la importancia de la vacunación en todo el mundo para que no se tensione el sistema de salud.

"Las vacunas no interrumpen la circulación viral, no hacen que no haya casos. A medida que aumenta la circulación de personas en el mundo crece la posibilidad de aumento de casos. Nosotros siempre dijimos que iba a aumentar. Genera casos entre leves y moderados, en principio gracias a la vacunación", afirmó.

En cuanto al aumento de contagios, Vizzotti remarcó que "estamos triplicando el pico más alto que tuvimos nosotros y en ese pico teníamos 700 muertes por día. Por lo tanto, con tres veces más casos 72 muertes es un impacto de la vacunación y esta variante que es menos letal".

Por último, destacó que "los cuidados, la vacunación son muy importantes. Nunca entrar en pánico pero siempre generar las acciones para disminuir los riesgos. Nosotros tenemos 85% de personas con una dosis y 74% de personas de todas las edades con dos dosis".