El gobierno nacional se reunirá con organizaciones internacionales de infancia para incentivar durante el verano la vacunación contra la Covid-19 y otras patologías, de cara al inicio del ciclo lectivo 2022.

El encuentro será entre los ministerios de Salud y Educación con la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), Unicef, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y está previsto para el miércoles de la semana próxima.

El objetivo es impulsar la vacunación en niñas, niños y adolescentes, en un contexto de fuerte aumento de casos de coronavirus, impulsados por la variante ómicron.

Según los datos oficiales, el 67 por ciento de quienes tienen entre 3 y 11 años iniciaron su esquema de vacunación, y 45 por ciento lo completó.

Por eso, uno de los objetivos del encuentro será impulsar más la vacunación "para que la mayoría comience el ciclo lectivo con el esquema completo por el beneficio individual y el impacto colectivo", indicó la ministra de Salud, Carla Vizzotti.



Vacunas del Calendario Nacional

La ministra informó que "las coberturas en general de vacunación de niñas, niños y adolescentes han descendido entre 5 y 10 puntos desde que comenzó la pandemia por las actividades extramuros que no se pudieron hacer y las personas que no se acercaron a los vacunatorios".



Por eso “durante el verano queremos acelerar la vacunación en pediatría, no sólo contra Covid-19 sino también la de otras vacunas del Calendario Nacional, para que al comienzo del año escolar tengamos una situación lo más favorable posible", señaló la funcionaria.



Debatirán sobre nuevos protocolos

Otro de los objetivos del encuentro del próximo miércoles será trabajar en los protocolos "en este nuevo escenario que es totalmente diferente a lo que veníamos viviendo hasta ahora con las otras variantes", dijo.

En ese contexto, Vizzotti expresó que el objetivo es poder elaborar en la próximas semanas "nuevas recomendaciones" para el próximo ciclo lectivo a partir de la revisión que se haga junto a las sociedades científicas, el Consejo Federal de Salud (Cofesa) y el Consejo Federal de Educación (CFE).

"Hay un compromiso enorme de la Sociedad Argentina de Pediatría en apoyar y difundir la vacunación contra Covid y de trabajar en cada provincia a partir de sus filiales", destacó la ministra sobre la sociedad científica con la que ya se había reunido el lunes.

La situación de la población pediátrica

Desde el comienzo de la pandemia 158.103 niñas y niños entre 0 y 9 años y 529.535 entre 10 y 19 años fueron diagnosticados con coronavirus en Argentina; en tanto que fallecieron 309 menores de 19, según la información oficial.

La semana pasada, el Hospital Garrahan de pediatría informó que había tenido que abrir una nueva sala para pacientes con Covid-19. "En la actualidad tenemos 63 niñas y niños internados con Covid-19 confirmado y otros 18 casos sospechosos a la espera de la confirmación", señaló a Télam la jefa del Servicio de Control Epidemiológico e Infectología de ese hospital, María Rosa Bologna.



En octubre de 2021 Argentina aprobó la vacuna china de Sinopharm contra el coronavirus para la población entre 3 y 11 años.

La médica Lourdes Arruvito, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (Inbirs), señaló que "en niñas y niños con enfermedades asociadas, como respiratorias, cardiopatías congénitas, bajo peso, prematuros, inmunocomprometidos, trasplantados o con cáncer, el beneficio de la vacunación es claro porque tienen mucho riesgo de desarrollar formas graves de Covid".



Según un estudio que se realizó en 22 centros de Argentina e incluyó más de 6 mil niños, aunque el 21 por ciento de los pacientes cursó la enfermedad de manera asintomática, hubo un 5,6 en los que se presentó inicialmente como una bronquiolitis o una neumonía.