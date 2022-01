La veloz evolución de los contagios por coronavirus en Rosario –que ayer volvió a marcar un récord– empezó a pasar a un segundo plano en la preocupación de las autoridades porque en los últimos días se despertó un indicador que hasta ahora, en la tercera ola de la pandemia, se había logrado aplastar: la proporción de internaciones que el virus provoca en el total de camas ocupadas en los hospitales. En los últimos diez días, este porcentaje pasó de ser el 2 por ciento al 16 por ciento del total de la capacidad hospitalaria, que ayer estaba al 89% en camas generales y al 93% en camas críticas.

No ocultó su alarma el secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana, al referir este análisis sobre la progresión de los indicadores de pandemia. "No es lo mismo el 2 por ciento de camas que teníamos al 3 de enero, que el 16% que tuvimos ayer, miércoles", dijo. Y agregó que "hay todavía un porcentaje de personas que no la está pasando bien y necesita internarse, sobre todo en salas generales y no tanto en terapia intensiva", diferenció.

El funcionario municipal aclaró, no obstante, que la mayoría de los nuevos casos detectados no presentan gravedad. Hay 24.908 casos activos de covid en la ciudad.

Ayer volvió a ser récord: 3.574 casos nuevos detectados, pero 1 solo fallecimiento de los 3 que hubo en Santa Fe. En la provincia se informaron 11.313 casos nuevos.

El nivel de ocupación de camas generales en los hospitales todavía se mantiene dentro de un nivel aceptable, con un 89 por ciento en cuanto a salas de internación general y pero en cuanto a las camas críticas el 93% se encuentra ocupado. Hace diez días, solo el 2% de los pacientes internados tenían covid 19. Hoy representan el 16% del total.

Más preocupantes son los indicadores que marcan la proyección de los contagios y la situación de riesgo en la que se encuentra la comunidad. Es que todas esas variables están estalladas, muy por encima de lo deseable.

La incidencia de contagios en los últimos 15 días es hoy de 2.9048, cuando lo esperado debería estar por debajo de 150.

La tasa de reproducción diaria de contagios (Rt) es de 1,53, y lo deseable debería ser menos de 1.

La razón de casos, que alude a la posibilidad de personas contagiadas por cada caso positivo, está en 5,76, y lo mejor sería que este indicador fuera inferior a 1.20.

El titular de Salud municipal planteó que a este ritmo de más de 3.000 contagios diarios, se configura un escenario complicado. "Se genera tensión en las guardias de los hospitales y en los centros de salud. Es lógico que la gente va con ansiedad e incertidumbre, incluso miedo, por lo que es imprescindible llevar calma", pidió.

Aludió así a situaciones de hostilidad por parte de personas que esperan por hisoparse contra el personal sanitario que trabaja sin pausa. "Es una epidemia más de los hisopados que de la enfermedad", comparó Caruana. Por eso recalcó el concepto de no pretender someterse a testeo –y amontonarse en los centros públicos disponibles– si no se encuentra la persona en las condiciones referidas estos días.

Desde esta semana, el Consejo Federal de Salud (Cofesa) estableció priorizar el testeo a personas de riesgo, embarazadas, adultos mayores y personas no vacunadas.

"Si bien en el 90% de los casos los síntomas son mucho más leves, como una gripe, no sabemos hasta dónde van a llegar los contagios. Encima, tenemos mucho personal aislado y eso demora el proceso de hisopado", señaló el funcionario.

Las alarmas en los equipos sanitarios también se encendieron por el lado de la población infantil. En Santa Fe falleció un bebé que estaba internado con coronavirus, aunque tenía comorbilidades, se aclaró. Lo cierto es que viene en aumento la cantidad de niños y niñas que requieren de internación por esta enfermedad.

En el Hospital de Niños Víctor J. Vilela ayer había 8 internados con covid positivo, y en el Hospital de Niños Zona Norte había 10, pero ninguno en terapia intensiva.

La directora de este último efector, Mónica Jurado, reveló que la mitad de las internaciones por estos días corresponden a pacientes que contrajeron covid 19. "Hay alta transmisibilidad, los niños en colonias y piletas. La situación es difícil de controlar, por lo que pedimos que ante el menor síntoma se aíslen", pidió.