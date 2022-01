El Gobierno australiano canceló por segunda vez el visado del tenista serbio Novak Djokovic, así lo confirmó este viernes el ministro de Inmigración, Alex Hawke. En un comunicado oficial, detalló que se trata de una decisión tomada por motivos de "salud y orden público". El juez que bloqueó la expulsión de Djokovic programó una audiencia de emergencia para este mismo viernes.

La explicación del gobierno australiano

El titular de Migraciones aseguró que el Gobierno de Australia está "firmemente comprometido en la protección de las fronteras", especialmente en un contexto donde se registra cifras récord de contagios de coronavirus en todo el mundo.

"Los australianos han hecho muchos sacrificios durante esta pandemia y esperan, como es lógico, que el resultado de estos sacrificios sea protegido", agregó el primer ministro Scott Morrison en un comunicado oficial.

La novela de Djokovic en Australia

Djokovic llegó a Australia el 5 de enero con un permiso médico especial para el ingreso al país con la intención de participar en el Open Australia. Las autoridades lo retuvieron porque no presentó la documentación que acredite su vacunación anticovid. Por ese motivo pasó cuatro días demorado en un hotel de la capital australiana hasta que el lunes un juez ordenó su libertad.

Los abogados del serbio habían presentado una declaración en la que aseguraban que el tenista no pudo ser vacunado porque que dio positivo en coronavirus en diciembre pasado. "La fecha de la primera prueba PCR positiva de covid se registró el 16 de diciembre de 2021", señaló el documento citado por los medios australianos.

Australia no permite el ingreso a los no ciudadanos o no residentes que no estén completamente vacunados contra el coronavirus. Lo que sí permite son exenciones médicas, pero el Gobierno consideró insuficiente la justificación de Djokovic. Al serbio se lo pudo ver en una entrevista periodística en diciembre, cuando supuestamente ya sabía que había dado positivo de covid.