Hoy llega el defensor Willer Ditta a la ciudad para firmar con Newell's, sobre el fin de semana lo hará el arquero Mauricio Arboleda y surgieron tres delanteros por los cuales se negocian condiciones para su contratación: el ex Vélez Cristian Tarragona, Franco Soldano y el colombiano Cristian Martínez Borja, de Junior de Barranquilla. La contratación de un nueve urge a Javier Sanguinetti pero los dirigentes tienen un presupuesto que impide traer los nombres apuntados, por lo cual son bajas las expectativas de cerrar alguna de estas gestiones.

Ditta llega hoy al país para formalizar su vínculo a préstamo con Newell’s por una temporada. El zaguero central viene cedido por Junior de Barranquilla. De superar la revisación médica y obtener un hisopado negativo de Covid-19, se sumará a los entrenamientos esta semana, probablemente mañana. Fue un jugador pedido por el entrenador tras prescindir de Manuel Capasso y la salida de José Canale.

Arboleda, en cambio, viajará esta semana a la ciudad pero todavía no tiene el vuelo confirmado, dado que aún espera por la autorización de Rayo Vallecano de España, donde es el tercer arquero pero por bajas por coronavirus actualmente es el uno suplente. Arboleda será el arquero de Newell’s para la próxima temporada dado que corre con ventaja en las preferencias del entrenador por sobre Ramiro Macagno.

Lo que le queda por resolver a la dirigencia ahora es encontrar delanteros. El presidente Ignacio Astore no puede progresar en ninguna de las conversaciones dado que el presupuesto de los rojinegros está lejos de responder a las exigencias de los jugadores pedidos por el entrenador.

Newell’s le hizo una oferta a Tarragona, quien se fue libre de Vélez. Pero el delantero está más cerca de arreglar vínculo con Gimnasia y Esgrima de La Plata que en el parque Independencia. Hoy se define. Es un jugador que ha jugado poco el último año y por eso en Newell’s no están dispuestos a mejorar la oferta, lo que anticipa su posible pase al Lobo platense.

Franco Soldado es el delantero que más le gusta a Sanguinetti y se le hizo una propuesta importante para las finanzas rojinegras. Pero el ex Boca tiene pretensiones superiores, quiere jugar en el exterior y así las chances de avanzar el diálogo con los leprosos está sujeto a que no reciba las propuestas que pretende el ex delantero de Uníón.

Estas dificultades que tiene Newell’s para conseguir goleador lo empujan a buscar entre jugadores ofrecidos. Uno de ellos, que despertó cierta atención de Sanguinetti, es el colombiano Martínez Borja, de 34 años, quien el viernes de desvinculó de Junior de Barranquilla. Tiene el pase en su poder, lo que facilita la negociación, pero la decisión de avanzar la debe tomar el técnico.